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ZDF-Mittagsmagazin

Basketball-Bundesliga: Alba Berlin und München legen vor

Basketball-Bundesliga:Alba Berlin und München legen vor

von Peter Arnold

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Basketball, Männer, Bundesliga: Alba Berlin - Bamberg Baskets. Cobe Williams (r, Bamberg Baskets) kämpft gegen Jack Kayil (l, Alba Berlin) um den Ball.

Alba und München machen in der Basketball-Bundesliga den nächsten Schritt Richtung Finale. Die Berliner besiegen Bamberg, die Münchner Bonn. Beide führen nun in ihrer Best-of-Five-Serie mit 2:0.

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Sport

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