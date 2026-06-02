Basketball-Bundesliga:Alba Berlin und München legen vor
von Peter Arnold
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Alba und München machen in der Basketball-Bundesliga den nächsten Schritt Richtung Finale. Die Berliner besiegen Bamberg, die Münchner Bonn. Beide führen nun in ihrer Best-of-Five-Serie mit 2:0.
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