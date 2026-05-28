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Sport

Drama in Paris: Topfavorit Sinner scheidet bei French Open aus

French Open:Topfavorit Sinner scheidet aus

von Volker Grube

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Jannik Sinner (Italien) reagiert im Herreneinzel gegen Juan Manuel Cerúndolo (Argentinien) bei den French Open 2026 in Roland Garros am 28.05.2026 in Paris, Frankreich.

Jannik Sinner ist bei den French Open mit körperlichen Problemen ausgeschieden. Jetzt ist Alexander Zverev der höchstgesetze Spieler bei dem Turnier in Paris.

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Quelle: Reuters

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