Drama in Paris: Topfavorit Sinner scheidet bei French Open aus

French Open:Topfavorit Sinner scheidet aus
von Volker Grube
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Jannik Sinner ist bei den French Open mit körperlichen Problemen ausgeschieden. Jetzt ist Alexander Zverev der höchstgesetze Spieler bei dem Turnier in Paris.
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