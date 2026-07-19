Die beiden Final-Trainer haben eine gemeinsame Geschichte: Warum das Verhältnis zwischen Lionel Scaloni und Luis de la Fuente ungewöhnlich ist.

Kennen sich gut: Lionel Scaloni (links) und Luis de La Fuente. Quelle: imago

Luis de la Fuente konnte sich noch genau an Lionel Scaloni erinnern. "Er saß in der ersten Reihe", sagte Spaniens Nationalcoach über Argentiniens Weltmeister-Trainer. "Es ist natürlich jetzt einfach, zu sagen, dass er außergewöhnlich war. Aber da war etwas Besonderes. Er hatte diese Unruhe, forderte einen immer heraus, diskutierte."

Diese Erinnerungen an Scaloni liegen etwa neun Jahre zurück. Der Argentinier machte damals seinen Trainerschein in einem Sonderprogramm des spanischen Verbandes - und de la Fuente war sein Lehrer. Spezialgebiet: Taktik. Am Sonntagabend (ab 19:30 Uhr live im ZDF, Antoß 21 Uhr) nehmen sie im WM-Finale andere Rollen ein.

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De la Fuente und Scaloni sind Freunde

Aus Lehrmeister und Schüler werden Gegner auf Augenhöhe. Mehr als nur Kollegen sind die beiden ohnehin längst. "Wir sind Freunde. Er weiß, wie mein Team spielt. Ich weiß, wie seines spielt".

Wir haben ähnliche Muster, versuchen beide stark mit dem Ball zu sein. „ Lionel Scaloni

Auch de la Fuente betonte, dass man "viele Konzepte, Werte und Prinzipien gemeinsam" habe. Da sei man sich sehr ähnlich.

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Trainer einig: WM-Finale wird großartig

Auch im Versprechen für das Finale in East Rutherford - das erste Spiel gegeneinander - ist man sich einig. Eine gute Show werde es, sagt Scaloni, laut de la Fuente wird sie sogar großartig.

Auf der einen Seite Spanien mit hohem Pressing, schnellen Ballzirkulationen und Spielern, die sich schon seit Kindheitstagen kennen. Auf der anderen Seite das reife argentinische Team mit der Gabe, sich auf jeden Gegner einzustellen. Und mit Lionel Messi.

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Scaloni mit Verbindungen zu Spanien

Obwohl Scaloni ein Argentinier mit italienischen Wurzeln ist, ist seine Verbindung zu Spanien sehr eng. Er lebt auf Mallorca, seine Frau ist Spanierin - doch für einen Tag spielt das für Scaloni nur eine Nebenrolle.

Jeder kennt meine Verbindung zu Spanien, weiß über meine Familie. Doch am Sonntag, es tut mir leid, werde ich versuchen, sie zu schlagen. „ Lionel Scaloni

Scaloni und Spanien - das ist nicht irgendeine Verbindung. Im Dezember 1997 wechselte er zu Deportivo La Coruña und verbrachte den Großteil seiner Spielerkarriere in Spanien. Während einer Leihe zu RCD Mallorca lernte er seine Frau Elisa Montero kennen. Heute hat das Paar zwei Söhne. Mit Informationen über sein Privatleben hält sich Scaloni weitestgehend zurück.

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