Schwester Venus hat's gewagt, jetzt will es ihr Serena gleichtun: Ein Comeback nach vielen Jahren sportlichen Ruhestands. Vielleicht spielt sie auch bald beim Turnier in Berlin.

Sensation: Vier Jahre nach ihrem Karriereende kehrt Serena Williams zurück. Die 44-Jährige spielt ab nächster Woche bei einem Turnier in London und vielleicht in Berlin. 02.06.2026 | 0:32 min

Ihr einstiger Trainingspartner Sascha Bajin glaubt, "dass sie sich ein bisschen langweilt und diesen Wettbewerb braucht": Tennis-Ikone Serena Williams arbeitet am Comeback, im Alter von 44 Jahren.

Serena Williams vor vier Jahren zurückgetreten

Am 3. September 2022 hatte sie bei den US Open ihren Rücktritt erklärt - nach 23 Grand-Slam-Titeln, 73 Tour-Trophäen und 319 Wochen Nummer eins der Welt. "Oh mein Gott, ich danke euch allen so sehr", sagte die wohl größte Tennisspielerin der Geschichte seinerzeit in hoch emotionalen Worten im Arthur-Ashe-Stadium.

Die Frage, ob sie es sich vielleicht doch noch anders überlegen könnte, beantwortete die in Tränen aufgelöste Ikone damals vor vielen Millionen Zuschauern aus aller Welt damals nicht so ganz eindeutig: "Ich glaube nicht, aber man weiß ja nie." Jetzt, 1368 Tage später, ist Williams zurück - und die Szene elektrisiert.

Williams-Comeback heiß diskutiert

Bei den French Open verbreitete sich die Nachricht rasant. "Es ist schon Wahnsinn. Aber wenn sie was macht, dann macht sie das mit Überzeugung", sagte die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin Angelique Kerber, die an der Seine am Legendenturnier teilnimmt:

Ich bin selber sehr gespannt, wie sie zurückkommt, wie das ausschauen wird. Es wird auf jeden Fall eine große Geschichte „ Angelique Kerber, Ex-Tennisprofi

Am Montag hatten die Veranstalter des Turniers im Londoner Queen's Club die Williams-Rückkehr verkündet, die 44 Jahre alte US-Amerikanerin geht ab kommender Woche mit einer Wildcard im Doppel an den Start.

Schlägt Serena Williams in Berlin auf?

Auch für das WTA-Turnier in Berlin (ab 15. Juni) ist Williams als Teilnehmerin im Gespräch - jeweils an der Seite der jungen Kanadierin Victoria Mboko (19). Zudem wirkt ein Auftritt beim Rasen-Highlight Wimbledon Ende Juni, das sie sieben Mal gewann, wahrscheinlich.

Zuletzt beim Opening der "Costume Art" in New York im Blickpunkt: Serena Williams. Quelle: Evan Agostini/Invision/AP

"Ich war sehr überrascht, aber offensichtlich hat sie Ideen. Ich glaube nicht, dass sie zurückkommt, um nicht zu gewinnen", sagte Tennis-Legende John McEnroe: "Sie wird ein bisschen Doppel spielen. Und dann vielleicht im Einzel in Wimbledon? Oh mein Gott, das wäre fantastisch, sehr interessant."

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Comebacks von Schwester Venus eher glücklos

Auf ihren vielgeklickten Social-Media-Accounts hatte Williams zuletzt immer mal wieder Videos platziert, auf denen sie in anscheinend guter körperlicher Form Bälle schlug. Ob sie aber im reifen Sportleralter noch mit der jungen Elite mithalten kann?

Das muss Williams erst wieder beweisen. Ihrer ebenfalls einst hocherfolgreichen Schwester Venus - die immer mal wieder per Wildcard auftaucht - gelingt dies nicht.

Entsprechend groß ist die Frage, warum sich Serena den Stress nochmal antut. Für ihren einstigen Hitting Partner Sascha Bajin ist sie recht leicht zu beantworten. "Auch wenn sie zwei Töchter hat und unzählige Unternehmen, um die sie sich kümmern muss, glaube ich, dass sie sich ein bisschen langweilt und diesen Wettbewerb braucht", sagte der heutige Coach "Sports Illustrated": "Ich hoffe nur, dass sie mit einem guten Team im Rücken zurückkommt, das sie wirklich fit macht."

Quelle: SID