Dribbelstark, antrittsschnell, Linksfuß: Gemeint ist nicht Messi, sondern Yamal. Der Spanier gilt als Mini-Messi und trifft im WM-Finale (19:30 Uhr live im ZDF) auf das Original.

Lamine Yamal: Was den "Mini-Messi" so besonders macht

Mit dem Ball spektakulär unterwegs: Spaniens Jungstar Lamine Yamal. Quelle: AFP

Vergleiche sind immer schwer. Denn sie sind oft subjektiv, werden von Emotionen und Gefühlen beeinflusst. Und ein Vergleich mit Lionel Messi, dem womöglich besten Fußballer der Geschichte, könnte schnell als Blasphemie gelten. Dennoch gibt es ihn zumindest, wenn von Lamine Yamal die Rede ist.

Spaniens Teenie-Talent gilt als Mini-Messi. So bezeichnete der ehemalige Kapitän von Manchester United, Nemanja Vidic, den 19-jährigen Flügelflitzer während der Fußball-WM. "Er ist so wunderbar und besonders. Es ist eine Freude, ihm zuzusehen. Ich nenne ihn Mini-Messi", betonte Vidic.

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Viele Gemeinsamkeiten zwischen Yamal und Messi

Tatsächlich ist der Vergleich gar nicht abwegig. Ein Blick auf die Karrieren zeigt viele Gemeinsamkeiten in jungen Jahren. Messi und Yamal durchliefen beide La Masia, die berühmte Nachwuchs-Akademie des FC Barcelona.

Sie spielten anschließend bereits als Teenager bei den Katalanen. Sie sind beide Linksfüßer, dribbelstark, antrittsschnell, torgefährlich und können mitunter ganze Abwehrreihen lächerlich machen.

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Messi trug bis zu seinem Weggang 2021 die Rückennummer zehn, Yamal trägt sie seit einem Jahr. In einer Dokumentation des US-Senders CBS wurde er als "Messis Erbe" bezeichnet. Der Spanier fühlte sich zwar geehrt, betonte aber, dass er "kein Messi sein, sondern seinen eigenen Weg gehen" wolle.

Yamal jüngster Europameister der Geschichte

Das ist ihm bislang gelungen. Seit Spaniens 2:1-Sieg 2024 im EM-Finale gegen England ist er jüngster Europameister der Fußball-Historie. Einen Tag zuvor war Yamal gerade 17 Jahre alt geworden.

Mit nun 19 Jahren und sechs Tagen ist er auch der drittjüngste Finalist der WM-Geschichte. Vor ihm rangieren nur Brasiliens Legende Pelé (17 Jahre, 249 Tage im Finale 1958) und Italiens Verteidiger Giuseppe Bergomi, der beim 3:1-Sieg im Endspiel 1982 gegen Deutschland 18 Jahre und 174 Tage alt war.

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Zentrale Rolle im Team der Furia Roja

Yamal ist in Spaniens Team nicht nur ein Talent, das sich noch hinter den Arrivierten einreihen muss, so wie es bei Messi 2006 der Fall war, als der seine erste WM spielte. Nein, der Zahnspangenträger mit den blondierten Strähnen nimmt beim Europameister eine zentrale Rolle ein.

Im Gegensatz zu anderen Ausnahmekönnern wie Kylian Mbappé, Erling Haaland oder eben Messi konnte Yamal der WM noch nicht seinen Stempel aufdrücken. Im Halbfinale gegen Topfavorit Frankreich holte er aber den Elfmeter raus, der zum 1:0 führte. Und eine weitere Partie hat der 19-Jährige ja noch. Auf der allergrößten Bühne des WM-Finales.

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Yamal auf den Spuren der Allergrößten

Der Sohn eines Marokkaners und einer Frau aus Äquatorial-Guinea weist im Klub und Nationalteam mehr Spiele und Torbeteiligungen auf als Messi und Cristiano Ronaldo in seinem Alter zusammen.

Messi sieht Yamal "angesichts dessen, was er bereits erreicht hat und was in Zukunft noch für ihn möglich ist" als den "Besten der neuen Generation". Für Yamal ist Messi schlichtweg "der Beste, den es je gab."

Foto von Messi und Yamal vor Finale omnipräsent

Das WM-Finale vor den Toren New Yorks wird das erste sportliche Duell der beiden, ist aber nicht ihre erste Begegnung. Die gab es im Dezember 2007. Damals hatten Yamals Eltern ein Foto-Shooting mit einem Profi des FC Barcelona gewonnen.

Dieser Profi war Messi. Als der damals 20-Jährige zum Termin kam, sah er eine blaue Plastik-Badewanne mit Wasser und ein Ehepaar, das ihm ihren fünf Monate alten Sohn überreichte - einen gewissen Yamal. "Messi war schüchtern, wusste zunächst gar nicht, wie er das Baby halten sollte", erinnert sich Fotograf Joan Monfort.

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Er hatte jenes Bild von damals längst vergessen, wurde aber in den vergangenen Tagen ständig darauf angesprochen. Monfort nennt es ein "wahres Wunder des Schicksals", dass Messi und Yamal nun um die WM-Krone spielen. "Wenn du einen Film daraus machen würdest, würde es unmöglich klingen."

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