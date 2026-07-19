Nations League: Ukraine zu stark für deutsche Volleyballer

In ihrem letzten Spiel verliert die Auswahl von Bundetrainer Massimo Botti gegen die Ukraine. Das Final Eight hatte das Team zuvor bereits verpasst.

Niederlage im letzten Spiel: Die DVV-Männer verabschieden sich aus der Nations League. Quelle: Imago

Die deutschen Volleyballer haben die diesjährige Nations League nach dem vorzeitigen Ausscheiden am Samstag mit einer Niederlage im letzten Spiel abgeschlossen. In Belgrad unterlag das Team von Bundestrainer Massimo Botti der Ukraine mit 1:3 (23:25, 25:20, 22:25, 24:26) und beendet das Turnier somit voraussichtlich auf Tabellenplatz elf.

Das Spiel Deutschland gegen die Ukraine nochmal im Re-Live anschauen. 19.07.2026 | 136:44 min

Nächstes Highlight ist die EM

Eine Teilnahme am Final Eight ab 29. Juli, für das sich neben Gastgeber China die besten sieben Nationen der Vorrunde qualifizieren, war schon vor dem Spiel nicht mehr möglich gewesen. Mit einer Bilanz von fünf Siegen und sieben Niederlagen aus zwölf Spielen kam die DVV-Auswahl damit auch bei der achten Nations-League-Teilnahme nicht über die Gruppenphase hinaus.

Als Nächstes steht für die deutschen Volleyballer das Saison-Highlight, die Europameisterschaft ab 9. September in Bulgarien, Finnland, Italien und Rumänien, auf dem Programm. In der Gruppenphase treffen sie auf Lettland, Olympiasieger Frankreich, die Türkei, die Schweiz sowie Gastgeber Rumänien. Beim Turnier 2023 hatte Deutschland das Achtelfinale erreicht.

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Quelle: dpa, SID