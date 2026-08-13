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Reitsport - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Isabell Werth aus Deutschland reitet auf Viva Gold Old am 17.05.2026 in Hamburg.
FAQ

Favoriten, Disziplinen und Sendezeiten:Was Sie zur Reit-WM wissen müssen

mit Video1:35

Die Reit-WM im ZDF

  1. sportstudio live: Para-Reiten
    Livestream

    Reit-WM 2026 in Aachen:Dressur Grand Prix - Einzelfinale

  2. sportstudio live: Para-Reiten

    Sport | Sport allgemein:Tag eins in Aachen im Re-Live

    Video258:56

Reitsport

Der Reitsport umfasst alle Sportarten, bei denen das Pferd als Partner im Mittelpunkt steht. Zu den bekanntesten Disziplinen zählen Spring- und Dressurreiten. Der Pferdesport steht immer wieder in der Kritik: Vor allem Fragen rund um Tierwohl, Trainingsmethoden und den verantwortungsvollen Umgang mit den Pferden sorgen regelmäßig für Diskussionen. ZDFheute informiert über Reitsport aktuell: Nachrichten, Videos und mehr in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten aus dem Reitsport

  1. Die deutsche Dressur-Equipe im ZDF-Interview

    WM-Gold für deutsche Dressur-Equipe:"Waren nicht die Super-Favoriten"

    Video1:33
  2. Deutsche Equipe bei der Siegerehrung

    Reit-WM in Aachen:Deutsche Dressur-Reiter gewinnen Gold

    von Benno Krieger
    Video1:14
  3. Deutsche Equipe bei der Siegerehrung

    Reit-WM in Aachen:Dressur-Gold für die Deutsche Equipe

    mit Video3:51
  4. Kronprinzessin Amalia bei der Eröffnung der Reit-WM in Aachen

    Nachrichten | hallo deutschland:Royals im Pferdefieber bei Reit-WM in Aachen

    von Ulrich Langer
    Video0:40
  5. Andreas Kürten bei der Reit-WM in Aachen.

    Reiten:"Aachen ist bereit für zwei Wochen WM"

    Video2:54
  6. Schalte zu Thomas Münten in Aachen.

    Reit-WM:Das gilt für Pferde bei der Hitze in Aachen

    Video3:51
  7. Reit-WM Aachen, Dressur: Der deutsche Reiter Frederic Wandres auf seinem Pferd Bluetooth OLD jubelt nach seinem Ritt.

    Reit-WM in Aachen:Deutsches Dressur-Team zur Halbzeit auf Gold-Kurs

    mit Video258:56
  8. Dressurpferd

    Weltreiterspiele in Aachen:Wie eine App bei der WM das Pferdewohl in den Blick nimmt

    von Katharina Weisgerber
    mit Video1:37
  9. Andre Hascher, Initiative R-haltenswert

    Interview zur Reit-WM:Initiative engagiert sich für Tierwohl im Reitsport

    Video1:37
  10. Frederic Wandres auf dem Pferd Bluetooth OLD bei einem Turnier in Niedersachsen

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Reit-WM in Aachen: Medaillen im Blick

    von Markus Aust
    Video1:35
  11. Frederic Tillmann (GER) auf DSP Comanche jubelt am 17.05.2026 in Hamburg.

    Werth dominiert das Dressur-Derby:Tillmann endlich Derby-Sieger in Hamburg

    mit Video0:29
  12. Lisa Maria Potthoff und ihre Liebe zu Tieren

    Nachrichten | hallo deutschland:Lisa Maria Potthoff und ihre Liebe zu Tieren

    von Dirk Steinmetz
    Video6:04
  13. Gina Schumacher reitet auf einem Pferd.

    Westernreiten:Gina Schumachers Leben für die Pferde

    Video1:22
  14. Gina Schumacher und ihr Mann lain Bethke im Hintergrund.

    Erfolgreiche Western-Reiterin:Gina Schumacher: "Ich könnte ohne Pferde nicht"

    von Sebastian Ungermanns
    mit Video0:45
  15. Ein Skifahrer hebt beim Skijøring Wettbewerb in Colorado ab

    Nachrichten | hallo deutschland:Skijøring: Wettbewerb in Colorado

    von Christina Esselborn
    Video0:28
  16. Dressur Weltcup in Stuttgart (Symbolbild)

    Pferdewohl in Reit-Disziplinen:Experten-Bericht: Strukturelle Probleme beim Dressurreiten

    von Katharina Weisgerber
    mit Video1:35
Pferdestärke - Die Welt der Gina Schumacher

Pferdestärke – Die Welt der Gina Schumacher

Kritik am Reitsport

  1. Dressurpferd

    Weltreiterspiele in Aachen:Wie eine App bei der WM das Pferdewohl in den Blick nimmt

    von Katharina Weisgerber
    mit Video1:37
  2. Dressur Weltcup in Stuttgart (Symbolbild)

    Pferdewohl in Reit-Disziplinen:Experten-Bericht: Strukturelle Probleme beim Dressurreiten

    von Katharina Weisgerber
    mit Video1:35
  3. Sporn an einem Reiststiefel und Steigbügel

    Start trotz Blutspuren möglich:Springreiten: Lockerung der "Blut-Regel" beschlossen

    mit Video2:22
  4. Dressur-Pferd "Parzival"
    Kommentar

    Lockerung der "Blut-Regel" im Reitsport:Pferdewohl in Gefahr: Keine Kompromisse beim Tierschutz

    von Hermann Valkyser
    mit Video2:22