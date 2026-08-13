Die Reit-WM im ZDF
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Reit-WM 2026 in Aachen:Dressur Grand Prix - Einzelfinale
Sport | Sport allgemein:Tag eins in Aachen im Re-LiveVideo258:56
Reitsport
Der Reitsport umfasst alle Sportarten, bei denen das Pferd als Partner im Mittelpunkt steht. Zu den bekanntesten Disziplinen zählen Spring- und Dressurreiten. Der Pferdesport steht immer wieder in der Kritik: Vor allem Fragen rund um Tierwohl, Trainingsmethoden und den verantwortungsvollen Umgang mit den Pferden sorgen regelmäßig für Diskussionen. ZDFheute informiert über Reitsport aktuell: Nachrichten, Videos und mehr in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten aus dem Reitsport
WM-Gold für deutsche Dressur-Equipe:"Waren nicht die Super-Favoriten"Video1:33
Reit-WM in Aachen:Deutsche Dressur-Reiter gewinnen Goldvon Benno KriegerVideo1:14
Reit-WM in Aachen:Dressur-Gold für die Deutsche Equipemit Video3:51
Nachrichten | hallo deutschland:Royals im Pferdefieber bei Reit-WM in Aachenvon Ulrich LangerVideo0:40
Reiten:"Aachen ist bereit für zwei Wochen WM"Video2:54
Reit-WM:Das gilt für Pferde bei der Hitze in AachenVideo3:51
Reit-WM in Aachen:Deutsches Dressur-Team zur Halbzeit auf Gold-Kursmit Video258:56
Weltreiterspiele in Aachen:Wie eine App bei der WM das Pferdewohl in den Blick nimmtvon Katharina Weisgerbermit Video1:37
Interview zur Reit-WM:Initiative engagiert sich für Tierwohl im ReitsportVideo1:37
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Reit-WM in Aachen: Medaillen im Blickvon Markus AustVideo1:35
Werth dominiert das Dressur-Derby:Tillmann endlich Derby-Sieger in Hamburgmit Video0:29
Nachrichten | hallo deutschland:Lisa Maria Potthoff und ihre Liebe zu Tierenvon Dirk SteinmetzVideo6:04
Westernreiten:Gina Schumachers Leben für die PferdeVideo1:22
Erfolgreiche Western-Reiterin:Gina Schumacher: "Ich könnte ohne Pferde nicht"von Sebastian Ungermannsmit Video0:45
Nachrichten | hallo deutschland:Skijøring: Wettbewerb in Coloradovon Christina EsselbornVideo0:28
Pferdewohl in Reit-Disziplinen:Experten-Bericht: Strukturelle Probleme beim Dressurreitenvon Katharina Weisgerbermit Video1:35
Kritik am Reitsport
Weltreiterspiele in Aachen:Wie eine App bei der WM das Pferdewohl in den Blick nimmtvon Katharina Weisgerbermit Video1:37
Pferdewohl in Reit-Disziplinen:Experten-Bericht: Strukturelle Probleme beim Dressurreitenvon Katharina Weisgerbermit Video1:35
Start trotz Blutspuren möglich:Springreiten: Lockerung der "Blut-Regel" beschlossenmit Video2:22
- Kommentar
Lockerung der "Blut-Regel" im Reitsport:Pferdewohl in Gefahr: Keine Kompromisse beim Tierschutzvon Hermann Valkysermit Video2:22