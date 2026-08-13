Reitsport

Der Reitsport umfasst alle Sportarten, bei denen das Pferd als Partner im Mittelpunkt steht. Zu den bekanntesten Disziplinen zählen Spring- und Dressurreiten. Der Pferdesport steht immer wieder in der Kritik: Vor allem Fragen rund um Tierwohl, Trainingsmethoden und den verantwortungsvollen Umgang mit den Pferden sorgen regelmäßig für Diskussionen. ZDFheute informiert über Reitsport aktuell: Nachrichten, Videos und mehr in der Übersicht.