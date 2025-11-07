"Blut-Regel" gelockert: Pferde dürfen trotz Blutspuren starten

Start trotz Blutspuren möglich:Springreiten: Lockerung der "Blut-Regel" beschlossen
Künftig dürfen Pferde auch dann weiter im Wettbewerb bleiben, wenn bei ihnen Blut sichtbar ist. Das hat die Internationale Reiterliche Vereinigung (FEI) mehrheitlich beschlossen.
Mit großer Mehrheit hat die Generalversammlung der Fédération Equestre Internationale (FEI) an diesem Freitag eine tiefgreifende Änderung der bisherigen "No-Blood-Rule" beschlossen, wie die Internationale Reiterliche Vereinigung in einer Pressemitteilung bekannt gab. Künftig dürfen Pferde auch dann weiter im Wettbewerb bleiben, wenn bei ihnen Blut sichtbar ist, sofern sie nach einer tierärztlichen Kontrolle als "fit to compete" gelten.
20 Stimmen gegen Lockerung der Blut-Regel
Von insgesamt 82 stimmberechtigten Nationen stimmten nur 20 gegen diese Regeländerung. Die FEI wertet das Ergebnis als Fortschritt und verweist auf mehr Kontrolle und Transparenz. Kritiker sehen darin jedoch einen Rückschritt im Tierschutz und eine Schwächung der Glaubwürdigkeit des Pferdesports.
"Ich hätte nicht erwartet, dass die FEI so sehr über die Bedürfnisse der Pferde hinweggeht", sagt Claudia Sanders, Herausgeberin des Magazins "Dressur-Studien | Fair zum Pferd" und Initiatorin der Petition, die sich für den Erhalt der Regel ausspricht.
"Wir dürfen das nicht einfach hinnehmen - wir werden den Kampf für den Schutz der Pferde nicht aufgeben. Wir schulden es ihnen", so Sanders weiter. Die FEI erklärte in ihrer Mitteilung, man nehme zur Kenntnis, dass die Zustimmung nicht einstimmig war, und wolle künftig eine disziplinübergreifende Harmonisierung prüfen.
Kritiker wollen Kampf für Erhalt der "Blut-Regel" fortsetzen
Der Präsident der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), Martin Richenhagen, erklärte gegenüber den "Dressur-Studien", dass die FN bei der nächsten FEI-Generalversammlung einen Antrag auf Vereinheitlichung der "No-Blood"-Regelung stellen werde.
Die Redaktion der "Dressur-Studien" kündigte an, die laufende Petition für den Erhalt der ursprünglichen "No-Blood-Rule" fortzuführen. Bisher haben 65.581 Menschen die Petition unterzeichnet.
Lockerung der "Blut-Regel" im Reitsport:Pferdewohl in Gefahr: Keine Kompromisse beim Tierschutz
