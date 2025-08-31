Dressur-EM: Bronze für Werth bei erneutem Verboomen-Triumph

Isabell Werth muss sich bei der EM auch in der Kür mit Bronze begnügen. Das neue Traumduo der Dressur heißt Justin Verboomen und Zonik Plus.

Wieder kein Einzel-Gold: Rekord-Olympiasiegerin Isabell Werth hat bei den Dressur-Europameisterschaften auch in der Kür den Sieg verpasst muss weiter auf ihren insgesamt 23. Titel warten.

Eine gute Leistung und starke 88,046 Prozent reichten für Werth und ihre elfjährige Stute Wendy im französischen Crozet nicht, auch der zweite individuelle Titel ging an den Belgier Justin Verboomen und Zonik Plus.

Es war einfach knapp. Am Ende sind ein Prozent mehr oder weniger einfach mehr Glück als Performance in der Kür. Es ist fein, ich bin total glücklich damit und kann damit leben. „ Isabell Werth

Verboomen wieder nicht zu schlagen

Dass es für Werth ein harter Kampf um Gold wird, war zu erwarten. Im Grand Prix Special hatte sich Verboomen bereits durchgesetzt und mit seinem ersten EM-Titel für zusätzliche Spannung vor der Kür gesorgt. Dort überragte er mit 89,964 Prozent erneut und setzte sich haarscharf gegen die Mannschafts-Weltmeisterin Cathrine Laudrup-Dufour (Dänemark/89,821) mit Freestyle und Werth durch.

Seit Rotterdam 2019 wartet Werth auf ihr zehntes individuelles EM-Gold. Schon bei Verboomens erstem Triumph am Freitag hatte Werth Bronze gewonnen.

Hemmer mit Denoix auf Platz elf

Im Grand Prix sicherte sie der Mannschaft Gold und baute damit ihren Rekord auf insgesamt 22 Titel aus. Die deutsche EM-Debütantin Katharina Hemmer konnte an ihren sehr guten vierten Platz im Special nicht anknüpfen. Mit ihrem in der Kür noch recht unerfahrenen Denoix belegte sie Platz elf.

Team-Olympiasieger Frederic Wandres kam mit Bluetooth auf den starken fünften Rang, Ingrid Klimke war mit Vayron beim EM-Abschluss nicht mehr dabei.

