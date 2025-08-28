Dressur-EM: Isabell Werth sichert Gold für deutsche Equipe

Das deutsche Team hat bei der Dressur-EM hauchdünn Gold vor Großbritannien gewonnen. Einmal mehr überzeugend: Reit-Star Isabell Werth auf Wendy.

Erneut Europameisterin: Isabell Werth sicherte Team Deutschland den Titel. Quelle: dpa

Trotz eines schwachen Beginns hat das deutsche Team bei den Dressur-Europameisterschaften Gold gewonnen. Das Quartett um Rekordreiterin Isabell Werth mit der Stute Wendy siegte im französischen Crozet vor dem Team aus Großbritannien, das vor zwei Jahren in Riesenbeck triumphiert hatte. Es ist bereits das 26. EM-Gold für Deutschland.

Werth musste als letzte Starterin des deutschen Teams in den Parcours. Und die erfolgreichste Reiterin der Welt zeigte ihre Klasse, sodass die Zitterpartie mit dem Sieg endete. Die 56-Jährige aus Rheinberg gewann ihr 13. Team-Gold bei einer Europameisterschaft.

Werth: "Ende gut, alles gut"

"Ende gut, alles gut", sagte Werth nach dem erneuten Triumph. Dass das knapp wird, war ja vorher klar. Wir haben bis zuletzt gefiebert. Umso glücklicher sind wir jetzt."

Isabell Werth musste sich beim CHIO in Aachen in der Kür geschlagen geben. Die erfolgreichste Reiterin der Welt wurde Zweite hinter Justin Verboomen (Belgien). 21.03.2025 | 0:51 min

Der Kampf um den ersten Platz war spannend bis zum Schluss. Das britische Team ist seit den Olympischen Spielen in London immer einer der schärfsten Konkurrenten von EM-Rekordgewinner Deutschland. Vor zwei Jahren beim deutschen EM-Heimspiel im westfälischen Riesenbeck hatte das britische Team Deutschland geschlagen.

EM-Debütantin überzeugt

Vor allem die EM-Debütantin Katharina Hemmer überzeugte. Unter Druck zeigte sie sich nervenstark und ritt bei ihrem ersten Championat mit Denoix eine starke Runde und erhielt 75,699 Prozent. "Ich bin total happy", kommentierte sie: "Ich freue mich wirklich, dass unsere Championats-Premiere so gut gelungen ist."

Die Entscheidung fiel erst mit der letzten Reiterin im Duell Isabell Werth mit ihrer Stute Wendy gegen die Britin Charlotte Fry mit Glamourdale. Werth musste vor der Weltmeisterin ins Viereck und zeigte eine sehr gute Leistung. "Spitze", kommentierte Bundestrainerin Monica Theodorescu den Ritt von Werth.

Der Schweizer Martin Fuchs beendet die Siegesserie der deutschen Springreiter beim CHIO in Aachen. Bester Deutscher wurde Olympiasieger Christian Kukuk als Siebter. 06.07.2025 | 1:41 min

Die deutsche Star-Reiterin erhielt 79,224 Prozent für ihren Grand Prix, ehe Fry 75.869 Prozent bekam - und so den Zweikampf um Gold für Deutschland entschied.

Am Freitag geht es weiter

Schon am Freitag geht es weiter. Weitere Medaillen gibt es im Grand Prix Special sowie am Sonntag in der Kür. In beiden Wettbewerben wird es eine neue Gold-Gewinnerin geben, denn Jessica von Bredow-Werndl, die 2021 und 2023 die Einzel-Titel gewonnen hatte, hat ihre Stute Dalera in den sportlichen Ruhestand geschickt und kann die Titel nicht verteidigen.

