Expertenbericht: "Systematische Probleme mit dem Pferdewohl"

Alarmierend, jedoch nicht unerwartet, sind die Ergebnisse, die externe Fachleute speziell im Warm-up der Pferde beim Weltcup-Finale im Spring- und Dressurreiten in Basel im April dokumentiert und nun veröffentlicht haben.

Verstörende Bilder von Pferden

In der Pferdeszene und den Sozialen Medien kursieren zahlreiche Bilder und Videos, die vor allem Dressurpferde zeigen, die sich unter dem Reiter deutlich unwohl fühlen. Speziell Fotos von verfärbten Pferdezungen durch harte Zügelführung stoßen auf heftige Kritik.

Beim Weltcup-Finale im Spring- und Dressurreiten in Basel ging es nicht nur um Platzierungen, sondern auch um die Frage, was kann man für das Wohl der Pferde und das Image des Reitsports tun.

Erstmals externe Beobachter bei Pferdesport vor Ort

Beim diesjährigen Weltcup-Finale im Dressur- und Springreiten sollte das anders sein: Mehr Pferdewohl forderte der Veranstalter in Basel und lud Experten der Initiative R-Haltenswert ein, die sich für Tierwohl und ethische Werte im Pferdesport einsetzen. Ihr Job in Basel: Vor allem auf den Vorbereitungsplätzen das Reiten zu überwachen und zu dokumentieren.

In dem jetzt veröffentlichten Abschlussbericht stellen die Fachleute fest, dass die Dressurpferde anfangs noch recht harmonisch für den Prüfungsritt aufgewärmt und vorbereitet wurden. Aber je näher die Startzeit rückte, desto stärker stieg der Stress-Pegel der Tiere. So heißt es in dem Bericht: