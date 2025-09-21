Die deutschen Vielseitigkeits-Reiter haben bei der EM in Großbritannien zwei Medaillen gewonnen. Die Mannschaft holte den Titel, Michael Jung wurde im Einzel Zweiter.

Erfolgreiches Wochenende für Michael Jung: Der Olympiasieger gewinnt im Team Gold und im Einzel die Silbermedaille. Quelle: dpa

Der viermalige Olympiasieger Michael Jung hat bei der Europameisterschaft der Vielseitigkeitsreiter Gold im Einzel knapp verpasst, mit der Mannschaft aber den Titel gewonnen.

Siebter EM-Titel für deutsche Equipe

Libussa Lübbeke, die das Streichergebnis lieferte, Malin Hansen-Hotopp, Jérôme Robiné und Jung sicherten der deutschen Equipe in der britischen Grafschaft Oxfordshire den siebten Titel. Calvin Böckmann, der nicht in das Quartett berufen wurde, wurde mit The Phantom of the Opera Vierter in der Einzelwertung.

Isabell Werth muss sich bei der Dressur-EM auch in der Kür mit Bronze begnügen. Der Titel ging an Justin Verboomen und sein Pferd Zonik Plus. 31.08.2025 | 7:24 min

Vor dem imposanten Blenheim Palace leisteten sich die deutschen Reiter zwar einige Fehler, das Team-Gold geriet jedoch nicht in Gefahr. Sowohl Robiné mit Black Ice (48/Rang 8), als auch Hansen-Hotopp mit Carlitos Quidditch (48,6/11.) und Lübbeke (71,5/26.) leisteten sich Abwürfe.

Laura Collett gewinnt Einzel-Gold

Jung hatte mit Chipmunk bereits nach der Dressur und dem Geländeritt den zweiten Platz hinter der Lokalmatadorin Laura Collett belegt. Am Abschlusstag blieb der 43-Jährige aus Bad Soden im Springparcours zwar fehlerfrei. Die Spitzenreiterin konnte Jung allerdings nicht mehr abfangen. "Ich hatte eine super Runde in der Dressur, ich hatte eine super Runde im Gelände - ich hätte nicht schneller sein können - und ich hatte eine super Springrunde", sagte Jung.

Ich bin wirklich glücklich mit dem zweiten Rang und mit meinem Pferd. Es war eine großartige Woche. „ Michael Jung

Sturz im Gelände bremst Großbritannien aus

Großbritanniens Mannschaft galt als favorisiert. Nachdem die zweite Reiterin im Gelände am Samstag jedoch gestürzt war, musste sich das Team von der erfolgreichen Titelverteidigung verabschieden. Hinter Deutschland folgten in der Endabrechnung Irland und Frankreich.

