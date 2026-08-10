Reit-WM: Wie eine App das Pferdewohl in den Blick nimmt

Weltreiterspiele in Aachen:Wie eine App bei der WM das Pferdewohl in den Blick nimmt
von Katharina Weisgerber
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Wie steht es um das Pferdewohl bei den Reit-Weltmeisterschaften in Aachen? Die Initiative "R-haltenswert" untersucht die Wahrnehmung des Sports per App.
Ab Dienstag trifft sich die Weltelite des Pferdesports zur Reit-WM in Aachen. Im Dressur-, Spring-, Vielseitigkeitsreiten sowie im Voltigieren, Fahren und der Para-Dressur werden Medaillen verteilt.
Tierwohl-Initiative will bei WM Beobachtungen sammeln
Erstmals will dann die Initiative für Pferdewohl "R-haltenswert" bei einer WM Beobachtungen von Fachleuten und interessierten Zuschauern sammeln unter der Fragestellung: Bewerten Zuschauer und Experten das Gesehene gleich?
"Der Reitsport stand jahrzehntelang für Verantwortung gegenüber dem Tier. Seit einigen Jahren wird der Reitsport aber zunehmend durch Skandale erschüttert, bei denen fast immer Gewalt gegenüber dem Pferd eine Rolle gespielt hat", begründet André Hascher von der Initiative das Projekt.
App richtet sich auch an Reitsport-Laien
Ob live vor Ort oder online von zuhause, mit der App BeEQC (kostenlos auf der Website der Initiative) kann jeder Interessierte das Reiten während der WM bewerten. Ganz nach Interesse entweder auf dem Vorbereitungsplatz oder während der Prüfungen.
Die App fragt eine Vielzahl an Beobachtungen ab: Wie reagiert das Pferd auf den Reiter, auf seine Hilfengebung per Handeinwirkung oder Sporen? Ist Abwehrverhalten des Tieres erkennbar? Wirkt es entspannt oder eher "unter Strom"?
"Spätestens wenn das Tier mit dem Schweif schlägt und einen verspannten Rücken zeigt, dann ist aus unserer Sicht das Tierwohl nicht mehr eingehalten", erklärt Hascher.
Initiative will Reitsport in die Moderne bringen
Deutschland sei seit jeher Trendsetter im Reitsport und die WM im eigenen Land sei eine große Bühne. Hier könne transparent aufgezeigt werden, woran es immer noch fehle. Als Ziel formuliert die Initiative, ein besseres Verständnis dafür, welche Bilder bei den Menschen ankommen und an welchen Stellen der Sport bestehende Strukturen überprüfen sollte.
"Es geht darum, den Reitsport in die Moderne zu bringen", so Hascher weiter. "Wir haben das Problem, dass unter anderem auch das Equipment nicht mehr zeitgemäß ist. Wir müssen dringend die Regeln ändern und schauen, dass wir die erlaubten Zubehörteile im Reitsport reformieren."
Auswertung der Daten nach der WM
Nach den Weltmeisterschaften wird "R-haltenswert" die Daten auswerten und veröffentlichen. Auch die Dachverbände des Reitsports national und international werden die Ergebnisse erhalten, verbunden mit der Einladung, darüber in den Dialog zu treten.
"Seit der Gründung von 'R-haltenswert' vor zweieinhalb Jahren hat es immer wieder Gespräche gegeben. Nach unserer persönlichen Sicht ist der Reformstau dort vielleicht noch nicht in der ganzen Masse erkannt worden", sagt Initiativensprecher Hascher.
Verbände betonen hohe Standards beim Pferdewohl in Aachen
Die Dachverbände der Reiterei sowie der Ausrichter der WM - der Aachen-Laurensberger Rennverein - betonen, man lege besonderen Wert auf höchste Standards im verantwortungsvollen Umgang mit Pferden.
Gegenüber ZDFheute stellen sie klar: "Wir begrüßen einen konstruktiven Dialog sowie ein verantwortungsvolles öffentliches Interesse am Pferdesport".
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Über diese Thema berichtete ZDFsportstudio am 10.08.2026 um 10:00 Uhr in dem Beitrag: "Initiative engagiert sich für Tierwohl im Reitsport"
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