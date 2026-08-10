Reit-WM: Wie eine App das Pferdewohl in den Blick nimmt

Wie steht es um das Pferdewohl bei den Reit-Weltmeisterschaften in Aachen? Die Initiative "R-haltenswert" untersucht die Wahrnehmung des Sports per App.

Wie eine App bei der WM das Pferdewohl in den Blick nimmt

Reitsportfachleute und interessierte Zuschauer können das Tierwohl bei der Reit-WM in Aachen in einer App bewerten. Quelle: dpa

Ab Dienstag trifft sich die Weltelite des Pferdesports zur Reit-WM in Aachen. Im Dressur-, Spring-, Vielseitigkeitsreiten sowie im Voltigieren, Fahren und der Para-Dressur werden Medaillen verteilt.

Tierwohl-Initiative will bei WM Beobachtungen sammeln

Erstmals will dann die Initiative für Pferdewohl "R-haltenswert" bei einer WM Beobachtungen von Fachleuten und interessierten Zuschauern sammeln unter der Fragestellung: Bewerten Zuschauer und Experten das Gesehene gleich?

André Hascher von der Initiative "R-haltenswert" will bei der Reit-WM Beobachtungen zum Pferdewohl sammeln. 10.08.2026 | 1:37 min

"Der Reitsport stand jahrzehntelang für Verantwortung gegenüber dem Tier. Seit einigen Jahren wird der Reitsport aber zunehmend durch Skandale erschüttert, bei denen fast immer Gewalt gegenüber dem Pferd eine Rolle gespielt hat", begründet André Hascher von der Initiative das Projekt.

Wir müssen jetzt darauf schauen, dass die Pferde wirklich aus freien Stücken und motiviert gerne Sportpartner sind und das Ganze nicht erzwungen wird. „ André Hascher, Sprecher der Initiative "R-haltenswert"

In fünf Tagen startet die Reit-WM in Aachen mit sechs Disziplinen und rund 500.000 erwarteten Besuchern. Die deutschen Reiter rechnen sich gute Chancen aus. 06.08.2026 | 1:35 min

App richtet sich auch an Reitsport-Laien

Ob live vor Ort oder online von zuhause, mit der App BeEQC (kostenlos auf der Website der Initiative) kann jeder Interessierte das Reiten während der WM bewerten. Ganz nach Interesse entweder auf dem Vorbereitungsplatz oder während der Prüfungen.

Die App fragt eine Vielzahl an Beobachtungen ab: Wie reagiert das Pferd auf den Reiter, auf seine Hilfengebung per Handeinwirkung oder Sporen? Ist Abwehrverhalten des Tieres erkennbar? Wirkt es entspannt oder eher "unter Strom"?

Es gibt auch tolle Laien, die einen guten Blick für Harmonie und Ästhetik haben. Und die sehen, wann sich ein Pferd wohlfühlt und wann nicht. „ André Hascher

"Spätestens wenn das Tier mit dem Schweif schlägt und einen verspannten Rücken zeigt, dann ist aus unserer Sicht das Tierwohl nicht mehr eingehalten", erklärt Hascher.

Reit-WM bei ZDFsportstudio.de am 15. August: Dressur Grand Prix Kür Einzel aus Aachen ab 19.00 Uhr im Livestream. 15.08.2026

Initiative will Reitsport in die Moderne bringen

Deutschland sei seit jeher Trendsetter im Reitsport und die WM im eigenen Land sei eine große Bühne. Hier könne transparent aufgezeigt werden, woran es immer noch fehle. Als Ziel formuliert die Initiative, ein besseres Verständnis dafür, welche Bilder bei den Menschen ankommen und an welchen Stellen der Sport bestehende Strukturen überprüfen sollte.

"Es geht darum, den Reitsport in die Moderne zu bringen", so Hascher weiter. "Wir haben das Problem, dass unter anderem auch das Equipment nicht mehr zeitgemäß ist. Wir müssen dringend die Regeln ändern und schauen, dass wir die erlaubten Zubehörteile im Reitsport reformieren."

Wir wollen betonen, dass die Mehrheit der Reiter das Tierwohl im Blick hat. Aber es gibt eine gewisse Betriebsblindheit. „ André Hascher

Auswertung der Daten nach der WM

Nach den Weltmeisterschaften wird "R-haltenswert" die Daten auswerten und veröffentlichen. Auch die Dachverbände des Reitsports national und international werden die Ergebnisse erhalten, verbunden mit der Einladung, darüber in den Dialog zu treten.

"Seit der Gründung von 'R-haltenswert' vor zweieinhalb Jahren hat es immer wieder Gespräche gegeben. Nach unserer persönlichen Sicht ist der Reformstau dort vielleicht noch nicht in der ganzen Masse erkannt worden", sagt Initiativensprecher Hascher.

Verbände betonen hohe Standards beim Pferdewohl in Aachen

Die Dachverbände der Reiterei sowie der Ausrichter der WM - der Aachen-Laurensberger Rennverein - betonen, man lege besonderen Wert auf höchste Standards im verantwortungsvollen Umgang mit Pferden.

Gegenüber ZDFheute stellen sie klar: "Wir begrüßen einen konstruktiven Dialog sowie ein verantwortungsvolles öffentliches Interesse am Pferdesport".