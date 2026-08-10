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ZDF-Expertin Mayer: Deutsches Team extrem gut aufgestellt

Leichtathletik-EM:ZDF-Expertin Mayer: Deutsches Team extrem gut aufgestellt

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Lisa Mayer

ZDF-Expertin Lisa Mayer sieht bei der EM in Birmingham ideale Bedingungen für Leichtathletik der Extraklasse. Das deutsche Team habe einige Medaillenchancen.

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Quelle: Reuters

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