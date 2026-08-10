Schwimm-EM:Christian Keller: Medaillenflut so nicht zu erwarten
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Christian Keller ist vom bisherigen Abschneiden der Deutschen bei der Schwimm-EM begeistert. Der ZDF-Experte wagt sich auch an einer Prognose für die kommende Woche.
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