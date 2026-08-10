Schwimm-EM:Ungewohnter Start in Titelkämpfe für Lukas Märtens
von S. Simon/K. Dexheimer
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Lukas Märtens ist zuletzt ein Medaillengarant für Deutschland gewesen. Kann der der Olympiasieger auch bei der Schwimm-EM wieder liefern?
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