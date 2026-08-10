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Sport

Schwimm-EM: Ungewohnter Start in Titelkämpfe für Lukas Märtens

Schwimm-EM:Ungewohnter Start in Titelkämpfe für Lukas Märtens

von S. Simon/K. Dexheimer

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Niedersachsen, Hannover: Schwimmen: Deutsche Meisterschaft, Männer, Finale, 100 Meter Freistil, Stadionbad. Lukas Märtens vom SC Magdeburg steht am Start.

Lukas Märtens ist zuletzt ein Medaillengarant für Deutschland gewesen. Kann der der Olympiasieger auch bei der Schwimm-EM wieder liefern?

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Quelle: Reuters

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