Leichtathletik-EM: Mabry in Medaillenform, Hummel muss zittern

Am ersten Wettkampfmorgen der Leichtathletik-EM in Birmingham setzt Kugelstoßerin Yemisi Mabry gleich ein Zeichen. Für zwei andere Deutsche läuft es nicht gut.

Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Mabry ist locker ins Finale der Leichtathletik-EM eingezogen. Die Highlights vom ersten Wettkampftag. 10.08.2026 | 7:19 min

Olympiasiegerin Yemisi Mabry machte mit nur einem Stoß eine knackige Medaillen-Ansage, Vizeweltmeister Merlin Hummel erwischte hingegen mit dem Hammer einen Stotterstart. Zum Auftakt der Leichtathletik-EM in Birmingham lief bei den deutschen Wurf-Assen am Montagvormittag noch nicht alles glatt.

Ganz bitter verlief der Auftakt für Weitspringer Simon Batz. Der deutsche Meister verletzte sich beim Einspringen vor der Qualifikation. Für den Mannheimer war die EM damit bereits beendet, bevor sie begonnen hatte.

Kugelstoßen: Mabry mit guten Chancen auf Edelmetall

"Ich habe mir von Anfang an gesagt, ich gebe gleich Gas und gehe locker in den Stoß rein. Das ist mir gelungen, und das stimmt mich gut für heute Abend", sagte Mabry. Im Finale ab 20 Uhr ist die Olympiasiegerin eine heiße Kandidatin für das erste deutsche Edelmetall.

Deutlich schwerer tat sich Hammerwerfer Merlin Hummel, der sogar lange um das Finalticket bangen musste. Der WM-Zweite des vergangenen Jahres wuchtete den Hammer nur auf 75,49 Meter und blieb damit mehr als sechs Meter unter seiner Saisonbestleistung.

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Hammerwerfen: Hummel als zehnter in Finalrunde

Als Zehnter schaffte der 24-Jährige aber den Einzug in den Endkampf der besten zwölf Athleten am Dienstagabend. "Ich habe mein Bestes gegeben, aber es war sicher eine der schlechtesten Qualifikationen, die ich jemals abgelegt habe", sagte Hummel. Ihm habe der "Fokus" und die "Power" gefehlt.

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Quelle: dpa, SID