Yemisi Mabry (geb. Ogunleye) - Aktuelle News und Hintergründe

Yemisi Mabry (geb. Ogunleye) |

Yemisi Mabry (geborene Ogunleye) ist eine deutsche Kugelstoßerin. Den bisher größten Erfolg ihrer Karriere feierte sie 2024, als sie bei ihren ersten Olympischen Spielen in Paris im letzten Versuch die Goldmedaille gewinnen konnte. ZDFheute informiert über Yemisi Mabry aktuell: News, Videos und Hintergründe in der Übersicht.