Yemisi Mabry (geb. Ogunleye) - Aktuelle News und Hintergründe

Yemisi Mabry (geb. Ogunleye)
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Yemisi Mabry (geborene Ogunleye) ist eine deutsche Kugelstoßerin. Den bisher größten Erfolg ihrer Karriere feierte sie 2024, als sie bei ihren ersten Olympischen Spielen in Paris im letzten Versuch die Goldmedaille gewinnen konnte. ZDFheute informiert über Yemisi Mabry aktuell: News, Videos und Hintergründe in der Übersicht.
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Yemisi Ogunleye hautnah
Biografie
Die deutsche Kugelstoßerin Yemisi Mabry (geb. Ogunleye) wurde 1998 in Germersheim geboren und hat Sonderpädagogik in Heidelberg studiert. In ihrer noch jungen Leichtathletik-Karriere erlitt Ogunleye bereits zweimal einen Kreuzbandriss. Yemisi Ogunleye ist in der Halle und im Freien erfolgreich: Die deutsche Meisterschaft 2024 und die deutschen Hallenmeisterschaften 2024 sowie 2025 konnte sie für sich entscheiden. Ihr bisheriger Karrierehöhepunkt waren die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Dort gewann sie für Deutschland die Goldmedaille im Kugelstoßen.