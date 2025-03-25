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Yemisi Mabry (geb. Ogunleye) - Aktuelle News und Hintergründe

Yemisi Mabry (geb. Ogunleye)

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Yemisi Mabry (geborene Ogunleye) ist eine deutsche Kugelstoßerin. Den bisher größten Erfolg ihrer Karriere feierte sie 2024, als sie bei ihren ersten Olympischen Spielen in Paris im letzten Versuch die Goldmedaille gewinnen konnte. ZDFheute informiert über Yemisi Mabry aktuell: News, Videos und Hintergründe in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Yemisi Ogunleye

  1. Yemisi Mabry steht lachend vor einer Glas-Wand.

    Wie der Glaube ihr geholfen hat:Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye: "Ich bin eine Überwinderin"

    von Felicia Kaul
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  2. Yemisi Mabry (Deutschland) in Aktion.

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  3. Die deutsche Leichtathletin Malaika Mihambo hebt nach ihrem Sprung beim Internationalen Stadionfest in Berlin ihre Arme

    ISTAF: Kugelstoßerin Ognunleye Dritte:Weitspringerin Mihambo fehlt ein Zentimeter zum Sieg

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  4. Die deutsche Leichtathletin Malaika Mihambo nach ihrem Absprung im Weitsprung beim Internationalen Stadionfest in Berlin

    Leichtathletik - ISTAF in Berlin:Mihambo und Ogunleye verpassen Sieg

    von Sebastian Ungermannns
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  5. 27.07.2025, Berlin: Leichtathletik: Meeting, ISTAF, Entscheidung, 100 m, Männer, Olympiastadion. Teilnehmer in Aktion. Foto: Andreas Gora/dpa +++ dpa-Bildfunk +++
    FAQ

    49 Wettbewerbe in Tokio:Alles Wichtige rund um die Leichtathletik-WM

    von Tim-Niklas Grimm
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  6. Speerwerfer Julian Weber

    Diamond-League-Sieg in Brüssel:Speerwerfer Julian Weber nähert sich WM-Form

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  7. Yemisi Ogunleye (Archivbild)

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  8. Yemisi Ogunleye in Aktion.

    Leichtathletik - Die Finals:Stars siegreich, aber noch nicht in WM-Form

  9. Istaf-Meeting in Berlin - Malaika Mihambo
    FAQ

    Mihambo, Weber und Co. am Start:Was man zur Leichtathletik-DM wissen muss

    von Felix Tusche
    mit Video1:40
  10. Deutschlands Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye in Aktion bei der Leichtathletik EM am 09.03.2025.

    Leichtathletik - Hallen-EM:Kugelstoßerin Ogunleye glänzt mit Silber

  11. Armand Duplantis

    ISTAF Indoor in Berlin:Duplantis springt Meeting-Rekord in Berlin

  12. Yemisi Okunleye

    Kugelstoß-Premiere beim ISTAF:Olympiasiegerin Ogunleye in Berlin am Start

  13. Lukas Märtens schwimmt im Wasser

    Fördermittelkürzungen im Sport:Olympische Kernsportarten schlagen Alarm

  14. Yemisi Ogunleye

    Kritik an Sportförderung:Olympiasiegerin Ogunleye: "Es ist absurd"

  15. Paris 2024 - Olympiasieger Deutschland

    aktuelles sportstudio:Yemisi Ogunleye: Habe alles weggelächelt

    von Susanne Rohlfing
  16. Yemisi Ogunleye aus Deutschland jubelt.

    Sensation bei Olympia-Debüt:Ogunleye holt überraschend Kugelstoßen-Gold

    mit Video12:10
Eine junge Kugelstoßerin in konzentrierter Haltung vor dem Wurf.

Das Gold ihres Lebens - Kugelstoßerin Yemisi

Yemisi Ogunleye hautnah

Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye vor dem Eiffelturm und den olympischen Ringen

UNCOVERED Olympia 2024: Yemisi Ogunleye

Biografie

Die deutsche Kugelstoßerin Yemisi Mabry (geb. Ogunleye) wurde 1998 in Germersheim geboren und hat Sonderpädagogik in Heidelberg studiert. In ihrer noch jungen Leichtathletik-Karriere erlitt Ogunleye bereits zweimal einen Kreuzbandriss. Yemisi Ogunleye ist in der Halle und im Freien erfolgreich: Die deutsche Meisterschaft 2024 und die deutschen Hallenmeisterschaften 2024 sowie 2025 konnte sie für sich entscheiden. Ihr bisheriger Karrierehöhepunkt waren die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Dort gewann sie für Deutschland die Goldmedaille im Kugelstoßen.

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