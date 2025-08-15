Diamond League: Ogunleye in Kattowitz schon in WM-Form

Yemisi Ogunleye hat beim Diamond-League-Meeting im polnischen Kattowitz schon WM-Form bewiesen. Mit 19,50 Metern wurde sie Zweite hinter der Niederländerin Jessica Schilder.

Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye zeigt sich beim Diamond-League-Meeting in Polen in guter Form. (Archivbild) Quelle: dpa

Yemisi Ogunleye hat rund einen Monat vor Beginn der Leichtathletik-WM in Tokio eine ansteigende Form gezeigt. Die Kugelstoß-Olympiasiegerin belegte beim Diamond-League-Meeting in Polen mit 19,50 Metern den zweiten Platz hinter der Niederländerin Jessica Schilder, die sich mit 19,66 Metern durchsetzte. Für Ogunleye war es die beste Weite seit Ende Juni.

Diamond League: Am Samstag live im ZDF aus Chorzow

Das Kugelstoßen wurde wie auch der Hoch- und Stabhochsprung der Frauen im Rahmen eines City-Events auf dem Marktplatz von Kattowitz ausgetragen.

Der Wettbewerb bildete den Auftakt des Diamond-League-Wettkampfs im nicht weit entfernten Chorzow, wo am Samstag unter anderem Tokio-Olympiasiegerin Malaika Mihambo sowie die Ex-Europameister Julian Weber und Gina Lückenkemper (Samstag, ab 16 Uhr im ZDF-Livestream) zum Formcheck vor dem Saisonhöhepunkt in Japan (13. bis 21. September) antreten.

Hochspringerin Onnen wird Dritte

Im Hochsprung der Frauen behauptete sich Imke Onnen mit überquerten 1,91 Metern als Dritte. Der Sieg ging an Olympiasiegerin Jaroslawa Mahutschich: Die Ukrainerin sicherte sich mit übersprungenen 2,00 Metern bereits ihren dritten Erfolg in der laufenden Diamond-League-Saison. Silber ging an die Australierin Nicola Olyslagers (1,97 Meter).

