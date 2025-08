Leichtathletik-WM: DLV beruft weitere 23 Sportler ins Aufgebot

In einer zweiten Nominierungsrunde hat der DLV weitere 23 Athleten und Athletinnen für die WM in Tokio berufen. Dabei sind bekannte Namen wie Gina Lückenkemper und Malaika Mihambo.

Mihambo, Lückenkemper und Co.

Die Leichtathletik-DM hat gezeigt: In vielen Disziplinen sind die DLV-Athleten international nicht konkurrenzfähig. Trotzdem will man bei der WM in Tokio ein Debakel wie 2023 unbedingt verhindern. 05.08.2025 | 1:58 min

In einer zweiten Nominierungsrunde sind 23 weitere Leichtathletinnen und Leichtathleten um Weitsprung-Königin Malaika Mihambo (31) für die anstehende WM in Tokio (13. bis 21. September) nominiert worden. Mit dabei sind neben Mihambo auch weitere Medaillen-Hoffnungsträger wie Kugel-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye, Speerwurf-Ass Julian Weber, Diskuswerferin Marike Steinacker oder Hammer-Aufsteiger Merlin Hummel.

Leichtathletik: Mihambo mit guten Erinnerungen an Tokio

Mihambo, die die vergangene WM in Budapest verletzungsbedingt verpasst hatte, verbindet mit Tokio eine ganz besondere Geschichte - in der Metropole in Japan krönte sich die frühere Weltmeisterin vor vier Jahren zur Olympiasiegerin.

"Ich bin sehr, sehr glücklich, wenn ich an Tokio zurückdenke", sagte sie zuletzt bei den deutschen Meisterschaften in Dresden, aber die Erinnerungen an einst werden Mihambo bei der anstehenden WM "letztendlich nichts" bringen:

Ich muss in einem neuen Wettkampf nochmal von vorne beginnen und 100 Prozent geben. „ Malaika Mihambo

Aber wenn ihr das gelingt, ist sich Mihambo sicher: "Dann geht's weit hinaus."

Ist Deutschland in der Leichtathletik noch konkurrenzfähig? Claus Dethloff ist Gründer von Germany Athletics und sagt nein. Er will das deutsche Fördersystem in der Leichtathletik reformieren. 05.08.2025 | 3:42 min

Erste DLV-Nominierungsrunde war Ende Mai

Bereits Ende Mai waren die Marathon-Läufer und Geher nominiert worden, insgesamt soll das deutsche Team für Tokio am Ende aus rund 75 Athletinnen und Athleten bestehen. Der Qualifikationszeitraum endet am 24. August.