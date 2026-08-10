  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Reitsport: Initiative engagiert sich für Tierwohl

Interview zur Reit-WM:Initiative engagiert sich für Tierwohl im Reitsport

|
Andre Hascher, Initiative R-haltenswert

André Hascher von der Initiative "R-haltenswert" will bei der Reit-WM Beobachtungen zum Pferdewohl sammeln.

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Sport-Nachrichten