Reit-WM in Aachen: Deutsches Dressur-Team zur Halbzeit auf Gold-Kurs

Deutschlands Dressurreiter haben einen starken Auftakt in die Heim-WM in Aachen gefeiert. Das deutsche Team liegt nach dem ersten von zwei Wettkampftagen in Führung.

Frederic Wandres auf seinem Pferd Bluetooth OLD jubelt nach seinem Ritt. Quelle: dpa

Das deutsche Dressur-Team liegt bei den Reit-Weltmeisterschaften in Aachen auf Gold-Kurs. Nach zwei von vier Paaren führt die Gastgeber-Mannschaft vor Dänemark.

Die Startreiter Raphael Netz und Frederic Wandres sammelten im Grand Prix mehr Prozentpunkte als die Konkurrenten. Die Entscheidung fällt am Mittwochnachmittag (ARD-Livestream) . "Die Ausgangsposition sieht gut aus", kommentierte Bundestrainerin Monica Theodorescu. "Das waren gute Runden, aber es ist erst Halbzeit. Morgen geht es weiter."

Der 1. Wettkampftag relive:

Bei der Reit-WM 2026 kämpfen die besten Reiter und Pferde der Welt um Medaillen. Der Dressur Grand Prix relive. Kommentator: Hermann Valkyser. 11.08.2026 | 258:56 min

Für einen vielversprechenden Start hatte Debütant Raphael Netz gesorgt. Mit seinem ersten WM-Auftritt brachte der 27 Jahre alte Dressurreiter das deutsche Team mit seinem Pferd Camelot in Führung. "Es hat unheimlich viel Spaß gemacht", kommentierte Netz sein WM-Debüt. "Wir hatten ein ganz, ganz tolles Reitgefühl. Camelot hat sich in diesem Hauptstadion noch einmal 15 Zentimeter größer gemacht, als er es sonst schon tut."

Zweiter Reiter der deutschen Mannschaft war Team-Olympiasieger Frederic Wandres mit Bluetooth. Der 39 Jahre alte Profi zeigte die beste Prüfung des ersten Tages und baute die Führung des deutschen Teams weiter aus.

In fünf Tagen startet die Reit-WM in Aachen mit sechs Disziplinen und rund 500.000 erwarteten Besuchern. Die deutschen Reiter rechnen sich gute Chancen aus. 06.08.2026 | 1:35 min

Reit-WM mit weiteren Highlights am Freitag und Samstag

Am Mittwoch gehen Katharina Hemmer mit Denoix und Rekordreiterin Isabell Werth mit Wendy an den Start. Die beiden Reiterinnen gehörten wie Wandres zum deutschen Team, das vor einem Jahr in Frankreich EM-Gold gewonnen hatte. Nur die drei besten Ergebnisse jeder Mannschaft zählen für die Wertung, das schwächste ist das Streichergebnis.

Weitere Dressurmedaillen gibt es am Freitag und Samstag in den zwei Einzelprüfungen Special und Kür (ZDF-Livestream). Geritten wird im größten Reitstadion der Welt mit 40.000 Plätzen.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa