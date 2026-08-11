Leichtathletik-EM live im ZDF: Ansah und Hummel im Mittelpunkt

Hammerwerfer Merlin Hummel und Sprinter Owen Ansah stehen am zweiten Tag der Leichtathletik-EM aus deutscher Sicht im Mittelpunkt. Das ZDF überträgt live.

Owen Ansah startet bei der EM. Ihm droht eine mehrjährige Sperre. Quelle: IMAGO / Philipp Stevens

Hammerwerfer Merlin Hummel und der deutsche 100-Meter-Rekordler Owen Ansah stehen am zweiten Tag der Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham aus deutscher Sicht im Mittelpunkt. Das ZDF überträgt die Frühsession live ab 11:15 Uhr, die Spätsession ab 20:15 Uhr.

Zunächst möchte am Dienstagabend (20:10 Uhr/ZDF) der WM-Zweite Hummel trotz holpriger Qualifikation fürs Finale wieder in die Medaillenvergabe eingreifen. Der 24-Jährige war im Vorkampf nur Zehnter geworden. Auch Sören Klose als Achter ist im Finale der besten zwölf Werfer dabei.

Merlin Hummel will sich im Finale steigern. Quelle: dpa

Die ersten Medaillen für Deutschland durch Kugelstoßerin Mabry und Läufer Bremm. Hammerwerfer Merlin Hummel erlebt eine Zitterpartie, Weitspringer Simon Batz ein Drama. 11.08.2026 | 8:23 min

Ansah will drohende Sperre ausblenden

Deutschlands schnellster Sprinter Owen Ansah ist dank seiner Bestzeit von 9,98 Sekunden über die 100 Meter die Nummer drei in Europa. Damit ist der 25-Jährige direkt für das Halbfinale (21:32 Uhr/ZDF) qualifziert. Das Finale steigt um 22:47 Uhr. Die ihm drohende mindestens dreijährigen Sperre will Ansah ausblenden. "Ich kann Sachen gut ausblenden", sagt der Hamburger.

Eine Zeit für die Ewigkeit: Owen Ansah ist als erster Deutscher überhaupt die 100 Meter in unter 10 Sekunden gelaufen. Die Doku begleitet ihn auf dem Weg zur Leichtathletik-WM 2025 in Tokio. 11.09.2025 | 43:25 min

Die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) hat gegen Ansah eine vierjährige Sperre wegen des Vorwurfs einer verweigerten Dopingkontrolle vorgeschlagen. Wird der Vorschlag akzeptiert, reduziert sich die Dauer automatisch auf drei Jahre. Das hat der 25-Jährige abgelehnt. Ansah hat 20 Tage Zeit, die Feststellungen der NADA zu akzeptieren oder die Einleitung eines Disziplinarverfahrens beim Deutschen Sportschiedsgericht (DIS) zu verlangen.

Die Spätsession am 11. August 20:05 Uhr: Stabhochsprung der Frauen, Qualifikation

20:10 Uhr: Hammerwurf der Männer, Finale

20:25 Uhr: 5.000 Meter der Frauen, Finale

20:55 Uhr: 100 Meter Hürden der Frauen, Halbfinale

21:16 Uhr: Weitsprung der Männer, Finale

21:32 Uhr: 100 Meter der Männer, Halbfinale

22:00 Uhr: 400 Meter der Männer, Halbfinale

22:30 Uhr: 100 Meter Hürden der Frauen, Finale

22:47 Uhr: 100 Meter der Männer, Finale

Die Frühsession am 11. August 11:33 Uhr: Hochsprung der Männer, Qualifikation

11:35 Uhr: Diskuswurf der Männer, Qualifikation

11:45 Uhr: 400 Meter Hürden der Frauen, Halbfinale

12:15 Uhr: 100 Meter der Männer, Vorlauf

12:40 Uhr: 110 Meter Hürden der Männer, Vorlauf

13:00 Uhr: Diskuswurf der Männer, Qualifikation

13:05 Uhr: 800 Meter der Frauen, Vorlauf

13:40 Uhr: 400 Meter Hürden der Männer, Vorlauf

Ansahs Ergebnisse würden bei Sperre annulliert

Vorläufig suspendiert ist Ansah nicht, der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) nominierte ihn für die EM. Dort wird er über die 100 Meter und 200 Meter starten, nicht aber in der Staffel.

Sollte Ansah vorläufig suspendiert oder gesperrt werden, würden alle seine Ergebnisse seit dem mutmaßlich verweigerten Dopingtest am 9. Juli annulliert werden. Dies beträfe etwa seinen Lauf zum deutschen Meistertitel in 10,00 Sekunden, ebenso seine Resultate bei den Europameisterschaften.

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Quelle: dpa