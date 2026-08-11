Leichtathletik-EM live im ZDF: Ansah und Hummel im Mittelpunkt

Leichtathletik-EM im ZDF:Zweiter EM-Tag mit Ansah und Hummel im Mittelpunkt
Hammerwerfer Merlin Hummel und Sprinter Owen Ansah stehen am zweiten Tag der Leichtathletik-EM aus deutscher Sicht im Mittelpunkt. Das ZDF überträgt live.
Hammerwerfer Merlin Hummel und der deutsche 100-Meter-Rekordler Owen Ansah stehen am zweiten Tag der Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham aus deutscher Sicht im Mittelpunkt. Das ZDF überträgt die Frühsession live ab 11:15 Uhr, die Spätsession ab 20:15 Uhr.
Zunächst möchte am Dienstagabend (20:10 Uhr/ZDF) der WM-Zweite Hummel trotz holpriger Qualifikation fürs Finale wieder in die Medaillenvergabe eingreifen. Der 24-Jährige war im Vorkampf nur Zehnter geworden. Auch Sören Klose als Achter ist im Finale der besten zwölf Werfer dabei.
Ansah will drohende Sperre ausblenden
Deutschlands schnellster Sprinter Owen Ansah ist dank seiner Bestzeit von 9,98 Sekunden über die 100 Meter die Nummer drei in Europa. Damit ist der 25-Jährige direkt für das Halbfinale (21:32 Uhr/ZDF) qualifziert. Das Finale steigt um 22:47 Uhr. Die ihm drohende mindestens dreijährigen Sperre will Ansah ausblenden. "Ich kann Sachen gut ausblenden", sagt der Hamburger.
Die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) hat gegen Ansah eine vierjährige Sperre wegen des Vorwurfs einer verweigerten Dopingkontrolle vorgeschlagen. Wird der Vorschlag akzeptiert, reduziert sich die Dauer automatisch auf drei Jahre. Das hat der 25-Jährige abgelehnt. Ansah hat 20 Tage Zeit, die Feststellungen der NADA zu akzeptieren oder die Einleitung eines Disziplinarverfahrens beim Deutschen Sportschiedsgericht (DIS) zu verlangen.
20:05 Uhr: Stabhochsprung der Frauen, Qualifikation
20:10 Uhr: Hammerwurf der Männer, Finale
20:25 Uhr: 5.000 Meter der Frauen, Finale
20:55 Uhr: 100 Meter Hürden der Frauen, Halbfinale
21:16 Uhr: Weitsprung der Männer, Finale
21:32 Uhr: 100 Meter der Männer, Halbfinale
22:00 Uhr: 400 Meter der Männer, Halbfinale
22:30 Uhr: 100 Meter Hürden der Frauen, Finale
22:47 Uhr: 100 Meter der Männer, Finale
11:33 Uhr: Hochsprung der Männer, Qualifikation
11:35 Uhr: Diskuswurf der Männer, Qualifikation
11:45 Uhr: 400 Meter Hürden der Frauen, Halbfinale
12:15 Uhr: 100 Meter der Männer, Vorlauf
12:40 Uhr: 110 Meter Hürden der Männer, Vorlauf
13:00 Uhr: Diskuswurf der Männer, Qualifikation
13:05 Uhr: 800 Meter der Frauen, Vorlauf
13:40 Uhr: 400 Meter Hürden der Männer, Vorlauf
Ansahs Ergebnisse würden bei Sperre annulliert
Vorläufig suspendiert ist Ansah nicht, der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) nominierte ihn für die EM. Dort wird er über die 100 Meter und 200 Meter starten, nicht aber in der Staffel.
Sollte Ansah vorläufig suspendiert oder gesperrt werden, würden alle seine Ergebnisse seit dem mutmaßlich verweigerten Dopingtest am 9. Juli annulliert werden. Dies beträfe etwa seinen Lauf zum deutschen Meistertitel in 10,00 Sekunden, ebenso seine Resultate bei den Europameisterschaften.
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