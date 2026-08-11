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Varfolomeev: "Versuche, beste Leistung abzuliefern"

Rhythmische Sportgymnastik - WM:Varfolomeev: "Versuche, beste Leistung abzuliefern"

von Sylvia Warnke

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Finals 2026, Hannover: Darja Varfolomeev gewinnt die Goldmedaille im Finale der Deutschen Meisterschaft in Rhythmischer Sportgymnastik

Darja Varfolomeev dominiert die rhythmische Sportgymnastik seit Jahren. Doch die Heim-WM in Frankfurt wird auch für die 19-Jährige etwas ganz besonderes sein.

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Quelle: Reuters

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