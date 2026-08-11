Rhythmische Sportgymnastik - WM:Varfolomeev: "Versuche, beste Leistung abzuliefern"

Reit-WM in Aachen :Deutsches Dressur-Team zur Halbzeit auf Gold-Kurs
mit Video258:56
von Sylvia Warnke
Darja Varfolomeev dominiert die rhythmische Sportgymnastik seit Jahren. Doch die Heim-WM in Frankfurt wird auch für die 19-Jährige etwas ganz besonderes sein.
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