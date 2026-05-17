Springreiten in in Hamburg: Tillmann endlich Derby-Sieger

Frederic Tillmann hat das deutsche Spring-Derby in Hamburg gewonnen. Er blieb im Normalparcours als auch im Stechen ohne Abwurf. In der Dressur überragte Isabell Werth.

Frederic Tillmann jubelt über den Gewinn der Spring-Derbys in Hamburg mit seinem Pferd DSP Comanche VL. Quelle: Imago

Frederic Tillmann hat das deutsche Spring-Derby in Hamburg gewonnen. Der 48-Jährige aus Grevenbroich setzte sich bei der 95. Auflage des Reitsport-Klassikers auf Comanche durch. Er blieb sowohl im Normalparcours als auch im Stechen ohne Abwurf. "Natürlich ist es seit Jahren ein Ziel. Ich war auch schon ein paar Mal knapp dran", sagte er im ZDF.

Das Deutsche Spring-Derby aus Hamburg-Klein Flottbek. Kommentator: Hermann Valkyser, Moderation: Kristin Otto. 17.05.2026 | 167:46 min

Spannendes Stechen auf schwerstem Parcours der Welt

Das Stechen wurde zum Duell: Simon Heineke war ebenfalls ohne Strafpunkte geblieben, im entscheidenden Durchgang kam er mit Cordillo dann auf elf Fehlerpunkte und wurde Zweiter in der mit 120.000 Euro dotierten Prüfung. Tillmann und Heineke waren die Nullfehlerritte 166 und 167 in der 106-jährigen Geschichte des Derbys. Mit einer Länge von 1.230 Metern und mit 17 Hindernissen wie dem Wall und Pulvermans Grab gilt der Parcours als schwerster der Welt.

Tillmann und sein zwölf Jahre alter Wallach waren 2022 und 2024 jeweils Zweite geworden, im vergangenen Jahr belegten sie Rang vier. Sein Bruder Gilbert hatte auf den Tag genau vor 13 Jahren beim Derby triumphiert. Dritter wurde Vorjahressieger André Theime. Der 51-Jährige aus Plau am See verpasste mit seinem Wallach Paule durch einen Flüchtigkeitsfehler am Einsprung zum Wall das Stechen.

Ich bin hingeritten wie ein Weihnachtsmann. „ Der viermalige Derby-Sieger André Theime im ZDF

Er durfte sich mit dem Sieg in der am höchsten dotierten Prüfung des fünftägigen Turniers trösten. In dem mit 250.000 Euro ausgeschriebenen Großen Preis setzte sich der Ex-Europameister auf seiner Erfolgsstute Chakaria durch.

Werth dominiert das deutsche Dressur-Derby

Zuvor hatte Deutschlands Rekord-Olympiasiegerin Isabell Werth beim deutschen Dressur-Derby ihr starkes Wochenende mit dem Sieg in der Kür veredelt. Mit dem jungen Hengst Viva Gold gewann Werth zum Abschluss dank einer starken Vorstellung ohne schwerwiegende Fehler und sicherte sich den Gesamtsieg des Derbys. In der Kür kam das Paar auf 84,365 Prozent. Damit gewann die erfolgreichste Dressurreiterin der Geschichte zum sechsten Mal das begehrte blaue Band der Derbysiegerin. Zuletzt hatte sie 2008 triumphiert.

Isabell Werth dominierte die Dressur-Konkurrenz bei Reit-Derby in Hamburg Klein-Flottbeck Quelle: dpa

Der Gewinner wird aus dem Gesamtergebnis des Grand Prix am Freitag und der Kür ermittelt, im Grand Prix hatte Werth einen Doppelsieg (Platz eins mit Wendy, Platz zwei mit Viva Gold) gefeiert. Zudem hatte sie am Samstag mit ihrem Olympiapferd Wendy den Special dominiert. In der Kür ließ Werth (56) der Konkurrenz erneut keine Chance: Die Zweitplatzierte Ingrid Klimke und First Class lagen mit 77,040 Prozent weit hinter Werth. Moritz Treffinger wurde mit Fiderdance Dritter (76,525).

Gina Schumacher ist die Tochter des berühmten Sportlers Michael Schumacher – und erfolgreiche Westernreiterin. Eine ZDF-Doku gibt Einblicke in ihr Leben mit ihren Pferden. 18.04.2026 | 2:26 min

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Quelle: SID, dpa