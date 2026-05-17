Alexandra Popp hat ihr letztes Spiel im Trikot des VfL Wolfsburg gewonnen. Nürnbergs Torfrau traf per Freistoß von der Mittellinie.

Alexandra Popp emotional, die heute nach 14 Jahren ihr letztes Spiel für den VfL Wolfsburg bestreitet und verabschiedet wird. Quelle: action press

Mit Tränen in den Augen ging Alexandra Popp schweren Herzens Richtung Seitenlinie, Mitspielerinnen wie Gegnerinnen standen Spalier und zollten der Vereinsikone des VfL Wolfsburg Respekt. Die 35-Jährige atmete vor ihrem letzten Schritt noch einmal tief durch - dann verließ die langjährige Leistungsträgerin unter tosendem Applaus in der 58. Minute endgültig den Platz.

Alexandra Popp hat ihr letztes Spiel im Trikot des VfL Wolfsburg bestritten. Im Interview nach dem Spiel spricht sie mit ZDF-Reporterin Johanna Rüdiger. 17.05.2026 | 2:51 min

Popp krönt letzten Auftritt mit zwei Toren

Ihren letzten, emotionalen Auftritt im VfL-Trikot krönte Popp beim 3:1 (2:0) gegen den 1. FC Nürnberg am Sonntag vor 7268 Zuschauenden mit einem Doppelpack. In der 13. Minute köpfte sie die Wolfsburgerinnen beim Saisonfinale in Führung und erhöhte noch vor der Pause per Freistoß (40.), ehe Lineth Beerensteyn für sie ins Spiel kam.

Bei ihrer Auswechslung applaudierte Popp Richtung Fans, umarmte Svenja Huth unter Tränen und übergab die Kapitänsbinde an ihre langjährige Weggefährtin. Auf der Bank bekam Popp wenige Minuten später ein Bier zur Feier des Tages gereicht, von dort aus verfolgte sie den Treffer der Nürnbergerin Lourdes Romero (75.).

17.05.2026 | 2:22 min

Kurioses Torwarttor der Nürnberger Keeperin

Die Torfrau schlug einen Freistoß von der Mittellinie in den Wolfsburger Strafraum. Dort setzte er einmal auf und hüpfte über Stina Johannes ins Tor der Wölfinnen. Ein Torwarttor per direktem Freistoß von der Mittellinie - die Freude der Nürnbergerinnen war entsprechend groß. Wolfsburgs Janou Levels besorgte kurz darauf den 3:1-Endstand (78.).

In Wolfsburg endete mit dem Abschied Popps eine Ära. Nach 14 Jahren im VfL-Trikot zieht es die frühere DFB-Kapitänin zu ihrem Herzensverein Borussia Dortmund, der derzeit in der Regionalliga West spielt. Popp verlässt Wolfsburg mit zwei Champions-League-Titeln, sieben Meisterschaften und elf Pokaltriumphen.

Der Rekord-Champion gegen die neue Supermacht. Das CL-Finale der Frauen steht an: OL Lyonnes gegen den FC Barcelona und mittendrin die deutsche Ausnahmespielerin Jule Brand. 14.05.2026 | 15:52 min

Riesen-Choreo für Alexandra Popp

Vor der Partie hatten die zahlreichen Fans die Stürmerin mit einer riesigen Choreo geehrt. Als überlebensgroße Figur war Popp dort mit dem DFB-Pokal abgebildet, auf Bannern war das Wort "Fußballgöttin" zu lesen.

Fanchoreographie der Fans vom VfL Wolfsburg zum Abschied für Alexandra Popp. Quelle: action press

Bei der offiziellen Verabschiedung vor Spielbeginn durch die Vereinsverantwortlichen um den ebenfalls scheidenden Sportdirektor Ralf Kellermann hatte Popp bereits mit den Tränen gekämpft. Schon drei Tage zuvor war sie auf ihrer Abschiedstour nach dem DFB-Pokal-Finale gegen Bayern München (0:4) von ihren Gefühlen überwältigt worden.

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Quelle: SID, dpa