Bundestrainer Julian Nagelsmann spricht vor der WM-Kadernominierung des DFB im "aktuellen sportstudio". Seine wichtigsten Aussagen.

Sehen Sie hier das aktuelle sportstudio mit Bundestrainer Julian Nagelsmann im Livestream. 16.05.2026

Vor der Nominierung seines WM-Kaders ist Bundestrainer Julian Nagelsmann zu Gast im "aktuellen sportstudio". Seine wichtigsten Aussagen - das sagt Nagelsmann zu ...

... den Personalien Manuel Neuer und Oliver Baumann

"Ich halte an meiner These fest, dass zuerst der Spieler kontaktiert wird - und das hat noch nicht stattgefunden. Ich habe ja gesagt, dass jeder Spieler, der in meiner Ära eine Rolle gespielt hat, einen Anruf bekommen wird. Das sind dann ca. 62 Telefonate, die ich führen muss."

Auf die Frage von Moderator Jochen Breyer, ob er aus dem fehlenden Dementi bezüglich des Comebacks von Manuel Neuer lesen dürfe, dass der 40-Jährige zur WM fahre, sagte der Bundestrainer: "Sie dürfen interpretieren, was Sie wollen."

"Ich bin bis zum heutigen Tag sehr fein mit meiner Kommunikation mit den Spielern. Deswegen gehen alle Infos erst mal an die Spieler. Ihr werdet das alle früh genug erfahren."

... der Situation im Tor insgesamt

"Die Kommunikation bestimmen der Spieler und der Trainer. Und wir fangen nicht an, nur weil Medien uns irgendwie treiben wollen, daraufhin Dinge zu kommentieren. Es gibt einen Tag X, da nominieren wir, den wählen wir bewusst. Der Termin am 21.05. ist bewusst gewählt. Wenn ich jetzt anfange, Dinge vorwegzunehmen, dann bewerte ich nicht alles, was ich sehe."

... der vorläufigen Kaderliste

"Die Liste ist nicht öffentlich, deshalb kommentiere ich sie nicht. Aber ich kann sagen, es stehen sehr viele Spieler darauf. Es ist immer die Pflicht, alle Spieler, die infrage kommen und einen deutschen Pass haben, auch auf eine mögliche Liste zu schreiben und sie dann nochmal zu bewerten."

"Da stehen auch Spieler drauf, die unter meiner Ära noch nicht gespielt haben. Das ist eine vorläufige Liste, aus der man dann das Puzzle zusammensetzen kann."

... der Verschiebung der WM-Kadernominierung

"Es gibt einen ganz berühmten Spruch im Fußball: Es ist ein Tagesgeschäft. Wir haben einfach entschieden, dass wir alle Bundesliga-Spieltage mitnehmen wollen und fast alle aus den anderen Ligen auch. Wir hatten ein, zwei angeschlagene Spieler, die wir zurückkommen lassen wollten."

"Aber klar ist auch: Je später die Nominierung, desto komplizierter für den Verband, weil so eine Reise in die USA und nach Mexiko ist schon komplex. Trotzdem: Jeder Tag, den wir gewinnen, führt dazu, dass das Puzzle aus 26 Spielern maximal gut ausfällt."

... der Bekanntgabe seines WM-Kaders

"Für mich ist das Allerwichtigste die Kommunikation mit dem Spieler persönlich. Jeder Spieler, der in meiner Amtszeit eine Rolle gespielt hat, bekommt auch einen Anruf. Dann gibt es für den schöne Nachrichten, es wird aber auch für einige nicht so schöne Nachrichten geben. Das ist leider so."

... der Kritik an seiner Person

"Ich schätze Uli Hoeneß extrem und habe großen Respekt vor seinem Lebenswerk. Er hat meine Handynummer und kann mich immer anrufen, wenn er etwas zu kritisieren hat. Ich versuche immer, Meinungen zu reflektieren, und aus den Dingen, die ich für richtig erachte, meine Schlüsse zu ziehen."

... den hohen Ticketpreisen

"Es ist extrem schwierig. Ich mache die Preise nicht, aber generell ist ja klar, dass Fußball extrem von den Emotionen lebt, die vom Publikum kommen. Diese Emotionen müssen halt für die breite Masse leistbar sein und leistbar bleiben. Sonst verliert der Fußball schnell an Reiz und Wertigkeit und dann ist der nicht mehr der Sport, den wir lieben."

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Quelle: ZDF