Rühr: "Belgien kompletteste Hockey-Mannschaft der Welt"

DHB-Kapitän zum nächsten Gegner : Rühr: "Belgien kompletteste Mannschaft der Welt"

16.08.2026 | 15:52 |

Für Co-Kapitän Christopher Rühr bedeutet das Spiel gegen den Gastgeber bei der Hockey-WM eine große Herausforderung. Außerdem Jean Danneberg (Torwart) und Trainer André Henning im ZDF-Interview bei Meli Scheidemann.