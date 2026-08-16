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Rühr: "Belgien kompletteste Hockey-Mannschaft der Welt"

DHB-Kapitän zum nächsten Gegner:Rühr: "Belgien kompletteste Mannschaft der Welt"

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Christopher Rühr im ZDF-Interview

Für Co-Kapitän Christopher Rühr bedeutet das Spiel gegen den Gastgeber bei der Hockey-WM eine große Herausforderung. Außerdem Jean Danneberg (Torwart) und Trainer André Henning im ZDF-Interview bei Meli Scheidemann.

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