Hockey-Trainerin über WM-Gegner:Janneke Schopmann: "Stärken gegen Argentinien nutzen"
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DHB-Bundestrainerin Janneke Schopmann ist vor dem zweiten Spiel der Hockey-WM gegen Argentinien sehr zuversichtlich. Außerdem Lisa Nolte (Kapitänin) und Lucina von der Heyde bei Meli Scheidemann im Interview.
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