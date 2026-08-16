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Hockey-Trainerin Schopmann: "Stärken gegen Argentinien nutzen"

Hockey-Trainerin über WM-Gegner:Janneke Schopmann: "Stärken gegen Argentinien nutzen"

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Hockey-Bundestrainerin Janneke Schopmann

DHB-Bundestrainerin Janneke Schopmann ist vor dem zweiten Spiel der Hockey-WM gegen Argentinien sehr zuversichtlich. Außerdem Lisa Nolte (Kapitänin) und Lucina von der Heyde bei Meli Scheidemann im Interview.

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