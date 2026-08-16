Hockey-Trainerin über WM-Gegner : Janneke Schopmann: "Stärken gegen Argentinien nutzen"

16.08.2026 | 15:52 |

DHB-Bundestrainerin Janneke Schopmann ist vor dem zweiten Spiel der Hockey-WM gegen Argentinien sehr zuversichtlich. Außerdem Lisa Nolte (Kapitänin) und Lucina von der Heyde bei Meli Scheidemann im Interview.