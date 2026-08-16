Leichtathletik-EM in Birmingham:Amanal Petros hängt alle ab und holt Marathon-Gold

Amanal Petros hat sich bei der Leichtathletik-EM in Birmingham zum Marathon-Europameister gekrönt. Mit Samuel Fitwi und Richard Ringer kamen zwei weitere Deutsche in die Top Ten.

Amanal Petros gewinnt den Marathon im Rahmen der Leichtathletik Europameisterschaften in Birmingham am 16.08.2026. Quelle: Imago

Amanal Petros ist erstmals Marathon-Europameister. Der WM-Zweite gewann in Birmingham das Rennen über die 42,195 Kilometer mit einem Meisterschaftsrekord von 2:09:11 Stunden. Der 31-Jährige siegte überlegen nach einem fast 20 Kilometer langen Sololauf vor dem Italiener Pietro Riva (2:09:18 Stunden) und Gashau Ayale (2:09:21 Stunden) aus Israel.

Die EM-Höhepunkte inklusive des Marathons kompakt zusammengefasst. 16.08.2026 | 4:09 min

Petros tritt Nachfolge von Ringer an

Samuel Fitwi wurde als zweitbester deutscher Läufer Neunter. Richard Ringer, der vor vier Jahren in München Gold gewann, belegte Platz zehn. Nach Ringer ist Petros erst der zweite deutsche Europameister im Marathon. Der in jungen Jahren aus Afrika geflüchtete Läufer, der bei der WM vor fast einem Jahr in Tokio schon Gold vor Augen hatte und am Ende Silber bejubelte, ließ sich dieses Mal den Titel nach einer wirkungsvollen Tempoverschärfung nicht mehr nehmen. Bei der Leichtathletik-EM vor vier Jahren in München war er noch denkbar knapp Vierter geworden.

Die Strecke hat den Läufern alles abverlangt: Marathon-Europameister Amanal Petros berichtet im ZDF-Interview über die Strapazen des Rennens von Birmingham.. 16.08.2026 | 1:39 min

Bei den Frauen feierte die Finnin Alisa Vainio in 2:22:26 Stunden einen überlegenen Start-Ziel-Sieg. Beste Deutsche war Laura Hottenrott als 16. in 2:31:15 Stunden. In der Teamwertung kam die DLV-Auswahl nicht unter die Top drei.

Petros reißt nach 25 Kilometern aus

Kurz nach dem Start im Herzen der Stadt wurden die Läuferinnen und Läufer auf eine fünf Kilometer lange, wellige Runde mit Auf und Ab und vielen Kurven geschickt, die sie achtmal absolvieren mussten. Die Frauen starteten bei angenehmen Temperaturen um 14 Grad 40 Minuten vor den Männern.

Die Höhepunkte des Samstags kompakt zusammengefasst unter anderem mit drei deutschen Medaillen, darunter Gold. 15.08.2026 | 21:23 min

Dort setzten sich Petros, Ringer und Fitwi nach einigen Kilometern an die Spitze, wo sich eine Gruppe bildete. Später stieß etwas überraschend auch noch Simon Boch dazu. Als Petros nach gut 25 Kilometern an einer Bergaufpassage das Tempo verschärfte, sprengte der 31-Jährige die Gruppe. Ringer machte sich allein auf die Verfolgung, wurde aber schnell eingeholt.

Vainio bei den Frauen eine Klasse für sich

Vorne zog Petros davon und strebte unaufhaltsam seinem ersten internationalen Titel entgegen. Fitwi und Ringer fielen zurück und konnten in die Vergabe der weiteren Medaillen nicht mehr eingreifen.

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Im Frauen-Rennen diktierte Alisa Vainio vom Start weg das Rennen und hatte am Ende fast fünf Minuten Vorsprung. Fabienne Königstein ging anfangs mit, ließ die WM-Fünfte angesichts des hohen Tempos aber frühzeitig ziehen. Später fiel Königstein dann weit zurück und gab auf.

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Quelle: dpa, SID