Reit-WM in Aachen: Jung Weltmeister - Silber für Deutschland

Vielseitigkeitsreiter Michael Jung hat bei der WM in Aachen Gold gewonnen. Jung behielt im finalen Springen mit Chipmunk die Oberhand und gewann seinen zweiten Einzeltitel.

Jung zum zweiten Mal Weltmeister - Silber für Deutschland

Michael Jung hat in Aachen seinen zweiten Vielseitigkeits-WM-Titel geholt. Quelle: Imago

Der viermalige Olympiasieger Michael Jung hat sich in Aachen zum zweiten Mal in seiner Karriere zum Weltmeister in der Vielseitigkeit gekrönt. Mit seinem Hengst Chipmunk behielt der 44-Jährige in der abschließenden Teilprüfung auf dem Springparcours vor beeindruckender Heimkulisse die Nerven - und arbeitete so vier Jahre nach dem knapp verpassten Einzelgold von Italien auch sein persönliches "Titel-Trauma" auf und gewann dazu mit der Mannschaft Silber.

Michael Jung hat bei den Reit-WM Gold und Silber gefeiert. Der Reiter gewann in der Vielseitigkeit die Einzelwertung und holte sich mit dem deutschen Team die Silbermedaille. 16.08.2026 | 0:44 min

Mit 23,0 Minuspunkten setzte sich Jung nach insgesamt vier Wettbewerbstagen und drei Teilprüfungen im spannenden Showdown hauchdünn vor dem britischen Duo Rosalind Canter und Laura Collett durch und trotzte den Schatten der Vergangenheit: Bei der WM 2022 in Pratoni del Vivaro hatte er mit Chipmunk vor dem Schlusstag ebenfalls in Führung gelegen, ehe ein zweiter Fehler am allerletzten Hindernis den Titeltraum noch platzen ließ.

Jung: Einzelgold und Silber mit der Mannschaft

Im Aachener Hauptstadion blieb Jung diesmal aber fehlerfrei und verteidigte seinen knappen Vorsprung aus dem Gelände. Zusätzlich zum ersten WM-Einzelgold seit 16 Jahren heimste Jung auch die Silbermedaille mit der Mannschaft ein.

Mit fehlen die Worte. Es ist eine solche Ehre, dieses Pferd zu haben. „ Miachael Jung

Geschlagen geben mussten sich die deutschen Titelverteidiger mit 90,4 Minuspunkten jedoch dem starken Team aus Großbritannien (85,0), das trotz eines Sturzes im Gelände mit einem deutlichen Vorsprung in den finalen Tag gegangen war. Bronze gewannen die USA.

12.08.2026 | 1:14 min

Hansen-Hotopp auf Rang neun

Julia Krajewski, Vizeweltmeisterin von 2022, sammelte mit Nickel durch einen Fehler noch einmal vier Minuspunkte und beendete die WM auf Einzelplatz 17 (39,6). Besser machte es Malin Hansen-Hotopp, die sich auf Quidditch nur 1,2 Fehlerpunkte für Zeitüberschreitung einhandelte und noch Neunte wurde.

Kein Gold, aber immerhin Bronze für die deutschen Dressurreiterinnen: Bei der Reit-WM wird Katharina Hemmer mit Denoix Dritte vor Isabell Werth mit Wendy. Lottie Fry aus Großbritannien gewinnt. 14.08.2026 | 5:20 min

Libussa Lübbeke beendete ihre erste WM nach einem Abwurf auf Rang 41 (61,1). Einzelreiter Christoph Wahler fiel nach mehreren Fehlern ebenfalls zurück und belegte letztlich den 16. Platz.

Gina Schumacher misst sich in den USA im Westernreiten mit 15 Männern. Ihr Sport war zum letzten Mal 2018 im WM-Programm, danach kam es zum Bruch mit dem Weltverband. 14.08.2026 | 2:26 min

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