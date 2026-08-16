Darja Varfolomeev hat auch zum Abschluss der Heim-WM in der Rhythmischen Sportgymnastik geglänzt. Nach dem Triumph im Mehrkampf holte die 19-Jährige die Titel mit Band und Ball.

16.08.2026 | 0:51 min

Darja Varfolomeev hat sich bei der Heim-WM in der Rhythmischen Sportgymnastik mit dem Band und mit dem Ball zur Weltmeisterin gekrönt. In den Gerätefinals am Sonntag feierte sie ihre WM-Titel Nummer 13 und 14, nachdem sie am Freitag bereits Gold im Mehrkampf gewonnen hatte. Mit dem Reifen holte sie zudem die Bronzemedaille.

Varfolomeev triumphiert mit Band und Ball

Im abschließenden Wettkampf am Sonntagnachmittag mit dem Band verwies die Olympiasiegerin von 2024 mit 30,500 Punkten Stiliana Nikolowa aus Bulgarien (30,450) und die als neutrale Athletin gestartete Russin Sofiia Ilteriakowa (29,900) auf die Plätze.

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Zuvor hatte sie sich in der mit 4.500 Zuschauern ausverkauften Frankfurter Festhalle bereits mit dem Ball durchgesetzt, Ilteriakowa (29,800) und deren Landsfrau Mariia Borisowa (29,150) folgten auf Rang zwei und drei.

Quotenplatz für Olympia gesichert

Mit dem Reifen gab es für Varfolomeev zum Start in den finalen WM-Tag zudem Bronze (30,400), es siegte die Ukrainerin Taisiia Onofriitschuk (30,700) vor der italienischen Titelverteidigerin Sofia Raffaeli (30,500).

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Am Freitag bereits hatte sich Varfolomeev den prestigeträchtigen Titel im Mehrkampf gesichert - zum bereits dritten Mal nacheinander. Mit diesem Erfolg bescherte Varfolomeev Deutschland zugleich einen ersten Quotenplatz für die Spiele 2028 in Los Angeles.

Kleiner Wermutstropfen: Quali-Aus mit den Keulen

Varfolomeev war bei der WM im eigenen Land als Titelverteidigerin im Mehrkampf sowie mit dem Ball, den Keulen und dem Band an den Start gegangen. Die Qualifikation für das Gerätefinale mit den Keulen hatte Varfolomeev am Donnerstag überraschend knapp verpasst, Weltmeisterin mit diesem Handgerät wurde Nikolowa.

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Die weiteren deutschen WM-Starterinnen für den Deutschen Turner-Bund (DTB), Lada Pusch (Reifen, Ball, Keulen) und Anastasia Simakova (Band), hatten die Finalwettkämpfe mit ihren Handgeräten jeweils nicht erreicht.

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Quelle: SID