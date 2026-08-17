Hockey-WM: DHB-Männer bestehen Härtetest, Frauen unter Druck

Die deutschen Hockey-Männer stehen bei der WM vorzeitig in der Zwischenrunde. Die Frauen müssen nach einer Niederlage um eine gute Ausgangsposition in der Zwischenrunde bangen.

Freude bei den deutschen Hockey-Männern nach dem Sieg gegen Belgien. Quelle: dpa

Die neuformierte deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Männer hat bei der Weltmeisterschaft vorzeitig die Zwischenrunde erreicht. Im zweiten Spiel gewann der Welt- und Europameister gegen Gastgeber Belgien in Wavre mit 1:0 (0:0). Mit sechs Punkten führt die Auswahl von Bundestrainer André Henning die Gruppe B an und kann auch nicht mehr von den ersten beiden Plätzen verdrängt werden. Jakob Brilla (39.) erlöste sein Team in einem spannenden Spiel.

In ihren ersten beiden Partien bewies die deutsche Mannschaft ihre Konkurrenzfähigkeit, gegen Belgien bestand sie den ersten echten Härtetest. Wegen des großen Umbruchs hatte Henning sein verjüngtes Team vor dem Turnier als "Wundertüte" bezeichnet.

Der Weltranglistenfünfte, der in Paris vor zwei Jahren Olympiasilber gewonnen hatte, kann das anschließende Gruppenspiel gegen Frankreich am Mittwoch (17 Uhr) entspannt angehen.

Die deutschen Hockey-Teams sind erfolgreich in die WM in Belgien gestartet. Die deutschen Frauen gewannen 3:0 gegen Schottland. Die DHB-Männer gewannen gegen Malaysia 5:1. 15.08.2026 | 0:47 min

Hockey-Frauen nach Niederlage unter Druck

Die deutschen Hockey-Frauen stehen indes nach einer Niederlage im zweiten Spiel unter Druck. Gegen Argentinien, Vizeweltmeisterinnen von 2022, verlor das Team von Bundestrainerin Janneke Schopman im belgischen Wavre mit 2:3 und bangt damit um eine gute Ausgangsposition in der anschließenden Zwischenrunde.

Das deutschen Hockey-Nationalteam der Frauen hat im zweiten Spiel der WM in Belgien die erste Niederlage kassiert. Nach dem Auftaktsieg gegen Schottland hieß es gegen Argentinien am Ende 2:3. 17.08.2026 | 0:38 min

Am Mittwoch (14 Uhr) geht es zum Abschluss der Gruppenphase gegen die USA. Um in der Zwischenrunde die Chance auf die erste WM-Medaille seit 1998 zu wahren, benötigt die DHB-Auswahl einen Sieg.

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