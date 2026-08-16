Schwimm-EM: Gose holt fünfte Medaille, Märtens erkämpft Bronze

Isabel Gose hat ihre fünfte Medaille bei der Schwimm-EM gewonnen. Die 24-Jährige sicherte sich über 400 m Freistil Silber. Lukas Märtens holte über die gleiche Distanz Bronze.

Auf dem Weg zu Silber: Isabel Gose Quelle: dpa

Nach Doppel-Gold im Freiwasser und Silber über 800 und 1.500 Meter hat die Olympiadritte Isabel Gose ihre fünfte Medaille bei der Schwimm-EM in Paris gewonnen. Die 24-Jährige sicherte sich im Finale über 400 Meter Freistil in 4:02,41 Minuten erneut Silber hinter ihrer italienischen Kontrahentin Simona Quadarella (4:01,34).

Märtens mit Energieleistung zu Bronze

Ihre Trainingspartnerin Maya Werner erreichte nach Bronze auf den beiden langen Strecken als Dritte in persönlicher Bestzeit von 4:03,73 Minuten erneut das Podest. "Fünf Strecken, fünf Medaillen, ich kann mich wirklich nicht beschweren", sagte Gose in der ARD, fügte mit Blick auf das dritte Rennen, in dem sie sich im Kampf um Gold geschlagen geben musste, aber hinzu: "Es kratzt schon ganz schön am Ego, muss ich sagen."

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Olympiasieger Lukas Märtens schwamm über die gleiche Distanz in 3:44,57 Minuten zu Bronze hinter dem Franzosen Leon Marchand (3:43,14) und dem Ungarn Oliver Papai (3:44,46). Oliver Klemet, der noch als Vorlaufschnellster ins Finale eingezogen war, ging auf Rang fünf (3:45,16) leer aus.

Gose schafft Außergewöhnliches

Gose, die in der ersten EM-Woche in der Seine im Knockout-Sprint und in der Staffel triumphiert hatte, ist derweil die erste deutsche Schwimmerin seit 20 Jahren, die bei einer Europameisterschaft fünfmal auf dem Podest stand. Doppel-Olympiasiegerin und Doppel-Weltmeisterin Britta Steffen hatte 2006 in Budapest ebenfalls fünf Medaillen gewonnen.

Nach dem Gewinn von Silber und Bronze über 1500 Meter Freistil sprechen Isabel Gose und Maya Werner im ZDF-Interview über das Rennen. 14.08.2026 | 2:52 min

Gose hatte sich über die 400 Meter 2022 in Rom noch zur Europameisterin gekrönt und ihren ersten internationalen Titel gewonnen. Dieses Mal reichte es nicht für den Sieg, Gose blieb aber nur knapp über ihrer deutschen Rekordzeit von 4:02,14 Minuten aus dem Jahr 2024.

Elendt verpasst Medaille knapp

Auch Märtens hatte sich vor vier Jahren in Rom Gold geschnappt. In Paris hatte es der Weltmeister und Weltrekordler am Sonntagvormittag jedoch nur als Achter in 3:46,33 Minuten gerade noch in den Endlauf geschafft.

Dort gewann er nun jedoch nach Staffel-Silber und -Bronze seine erste Einzelmedaille bei den Titelkämpfen im Centre Aquatique Olympique. Zuvor hatte 100-m-Weltmeisterin Anna Elendt über die 50 m Brust als Fünfte in 30,35 Sekunden das Podest verpasst.

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Quelle: SID