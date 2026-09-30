Die DFB-Elf bangt vor dem Nations-League-Spiel gegen Serbien um den Einsatz von Nico Schlotterbeck. Der BVB-Abwehrchef zog sich beim Abschlusstraining eine Knöchelverletzung zu.

Nico Schlotterbeck beim Abschlusstraining vor dem Serbien-Spiel Quelle: dpa

Bundestrainer Jürgen Klopp schaute vor dem Nations-League-Spiel gegen Serbien am Donnerstag (20.45 Uhr/ZDF) in München besorgt auf BVB-Kapitän Nico Schlotterbeck. Die medizinische Abteilung rannte auf den Platz und kümmerte sich um den 26-Jährigen, der nach DFB-Angaben zur genauen Untersuchung des rechten Sprunggelenks direkt zum MRT gefahren wurde.

29.09.2026 | 6:34 min

WM-Verletzung gerade überwunden

Schon wieder Schlotterbeck. Bei der Weltmeisterschaft im Sommer hatte sich der Innenverteidiger im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste in Toronto so schwer am linken Fuß verletzt, dass nicht nur das Turnier für ihn frühzeitig vorbei war. Er musste monatelang pausieren. Erst kurz vor den aktuellen Länderspielen feierte er bei der Borussia sein Comeback und beim 1:1 im ersten Klopp-Länderspiel gegen die Niederlande auch in der Nationalelf.

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Schlotterbeck galt auch als Kandidat für die Kapitänsbinde beim Länderspiel gegen Serbien, weil Joshua Kimmich nicht mehr zum DFB-Kader für die zweite Woche zählt. Klopp musste das Abschlusstraining ohne Schlotterbeck mit den übrigen 24 Akteuren fortsetzen. Für die Partie muss der Bundestrainer ohnehin noch zwei Profis aus dem Aufgebot streichen. Die UEFA erlaubt nur 20 Feldspieler und drei Torhüter im Spieltagskader. Schlotterbeck dürfte nun einer davon sein. Klopp wird keinerlei Risiko bei dem auch für den BVB so wichtigen Profi eingehen.

Schlotterbeck wäre bereits der dritte verletzte DFB-Akteur. Vor und während Klopps Debüt in den Niederlanden hatten sich die Top-Kräfte Jamal Musiala und Kai Havertz Muskelverletzungen zugezogen und mussten nach dem 1:1 vorzeitig abreisen.

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Am Nachmittag reist das DFB-Team nach München, wo erstmals seit 1982 wieder ein Fußball-Länderspiel zur Oktoberfest-Zeit stattfindet. Gemeinsam mit Torwart Jonas Urbig, der in seinem Heimstadion vor seinem DFB-Debüt steht, wird Klopp am Abend in der Allianz Arena über seine Pläne für das Serbien-Spiel sprechen. Und spätestens dann auch ein Update zu Schlotterbeck geben.

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Nur ein Punkt nach zwei Spielen

Die DFB-Elf steht nach dem 1:1 in den Niederlanden und dem 0:1 gegen Griechenland in der Gruppenphase der Nations League schon unter Druck. Mit nur einem Zähler liegt man vor dem punktlosen Schlusslicht Serbien auf dem dritten Rang. Tabellenführer Griechenland (6 Punkte) empfängt am Donnerstag Verfolger Niederlande (4).

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Quelle: dpa