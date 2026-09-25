In einem wilden Fußball-Ritt mit ganz viel Gift und Leidenschaft hat die deutsche Nationalmannschaft beim Debüt von Bundestrainer Jürgen Klopp einen Prestigesieg zum Start der Nations League knapp verpasst. 87 Tage nach dem bitteren WM-Aus brachte Felix Nmecha (32.) das DFB-Team beim 1:1 (1:0) in den Niederlanden in Führung. Cody Gakpo (90.+2) verhinderte mit seinem Tor für Oranje einen Traumstart für Klopp.