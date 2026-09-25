Prestigeduell gegen Niederlande:Hitziges Klopp-Debüt: DFB-Elf erkämpft Remis
von Martin Gräfe
Chancen, intensive Zweikämpfe und ein Tor in der Nachspielzeit: Im ersten Spiel von Jürgen Klopp als Bundestrainer liefern sich das DFB-Team und die Niederlande ein packendes Prestigeduell.
In einem wilden Fußball-Ritt mit ganz viel Gift und Leidenschaft hat die deutsche Nationalmannschaft beim Debüt von Bundestrainer Jürgen Klopp einen Prestigesieg zum Start der Nations League knapp verpasst. 87 Tage nach dem bitteren WM-Aus brachte Felix Nmecha (32.) das DFB-Team beim 1:1 (1:0) in den Niederlanden in Führung. Cody Gakpo (90.+2) verhinderte mit seinem Tor für Oranje einen Traumstart für Klopp.
Die Aufstellungen:
Niederlande: Verbruggen - Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven – Timber (57. J. Veerman), Gravenberch, Reijnders (83. Til) – Summerville (83. R. van Bommel), Brobbey (35. Meerdink), Gakpo
Trainer: Xavier Hernandez
Deutschland: ter Stegen - Treu, Tah, N. Schlotterbeck, Brown - Kimmich, F. Nmecha (64. Stach), Amiri (80. Engelhardt) – Adeyemi (80. Gnabry), Havertz (30. Ebnoutalib), Schade (64. Führich)
Trainer: Jürgen Klopp
Schiedsrichter: Alejandro José Hernandez Hernandez (Spanien)