Norwegen hat sich zum Auftakt der Nations League mit 3:2 (2:1) gegen Dänemark durchgesetzt. Der WM-Viertelfinalist steuerte durch Tore von Oscar Bobb (14.) und Erling Haaland (18.) schon früh auf den Sieg zu. Die Dänen kamen nach Toren von Mikkel Damsgaard (25.) und Rasmus Höjlund (60.) aber wieder zurück - bis Haaland (74.) erneut traf und den Erfolg mit einem Doppelpack besiegelte.