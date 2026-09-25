Fünf Tore in Oslo:Haaland-Doppelpack für Norwegen gegen Dänemark
von Klaus Veltman
WM-Viertelfinalist Norwegen startet erfolgreich in die Nations League: Beim Fünf-Tore-Spektakel gegen Dänemark ragt einmal mehr Starstürmer Erling Haaland heraus.
Norwegen hat sich zum Auftakt der Nations League mit 3:2 (2:1) gegen Dänemark durchgesetzt. Der WM-Viertelfinalist steuerte durch Tore von Oscar Bobb (14.) und Erling Haaland (18.) schon früh auf den Sieg zu. Die Dänen kamen nach Toren von Mikkel Damsgaard (25.) und Rasmus Höjlund (60.) aber wieder zurück - bis Haaland (74.) erneut traf und den Erfolg mit einem Doppelpack besiegelte.
Die Aufstellungen:
Norwegen: Nyland - Ryerson, Ajer, Heggem, Aursnes (66. Wolfe) - Ödegaard, Berge, Berg (66. Schjelderup) – Bobb (66. Aasgaard), Haaland, Nusa
Trainer: Staale Solbakken
Dänemark: Jörgensen - Kristensen, Provstgaard, Andersen, Maehle - Hjulmand, Höjbjerg, Dorgu (75. Isaksen), Froholdt (75. Bidstrup), Damsgaard – Höjlund
Trainer: Brian Riemer
Schiedsrichter: Tobias Stieler