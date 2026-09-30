Allein wegen der Querverbindung mit Jürgen Klopp zum FC Liverpool wird auf Florian Wirtz geschaut. Der 23-Jährige soll aus dem Zentrum das deutsche Spiel gegen Serbien lenken.

Gegen Griechenland zeigte Florian Wirtz im Nations-League-Spiel nach seiner Einwechslung nur wenig Torgefahr. Gegen Serbien soll das anders werden. Quelle: Witters | MarkusFischer

In Herzogenaurach ist der von der deutschen Nationalmannschaft genutzte Sportkomplex im Laufe der Jahre immer weiter verfeinert worden. Dazu zählen auch blickdichte Planen, die den gesamten Zaun umspannen.

FC Liverpool verbindet Klopp und Wirtz

Wenn die DFB-Elite hinter verschlossenen Türen übt, können nicht einmal die Kinder der angrenzenden Betriebskita durch einen Spalt lugen. Vielleicht haben die ersten zwei geheimen Einheiten im Frankenland ja geholfen, dass die Abläufe im dritten Nations-League-Spiel gegen Serbien in München (Donnerstag, 20:45 Uhr/ZDF) besser sitzen.

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Vor allem auf einen dürfte in der längst nicht ausverkauften Arena in Fröttmaning geschaut werden: Florian Wirtz, der endlich für die fehlende Kreativität sorgen soll. Und allein über die Querverbindung zum FC Liverpool mit Jürgen Klopp wird der 23-Jährige nun zum Hoffnungsträger.

Alle, die Fußball lieben, sehen nach wie vor, was das für ein außergewöhnlicher Spieler ist. „ Bundestrainer Jürgen Klopp über Florian Wirtz

Unter Trainer Iraola in Liverpools Zentrum

Dabei soll das Betätigungsfeld des hochtalentierten Fußballers wieder das Zentrum sein, um den serbischen Sperrriegel aufzubrechen. Als Zehner direkt hinter den Spitzen, wo Bambasé Conté (TSG Hoffenheim) bei seinem Debüt gegen Griechenland (0:1) nicht überzeugte.

Auch in Liverpool habe man "jetzt absolut verstanden, wo er spielen muss", sagte Klopp über Wirtz und dessen Spielmacher-Rolle unter dem neuen Reds-Coach Andoni Iraola: "Das ist im Zentrum, in den Halbräumen."

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Wirtz mit mäßiger Bilanz bei Fußball-WM

Vorgänger Julian Nagelsmann hatte den Freigeist meist auf der linken Flanke positioniert, um ihm mehr Freiheiten zu lassen. Sein letztes überragendes Länderspiel bestritt der gebürtige Kölner von dieser Position allerdings im März gegen die Schweiz (4:3), als er im St. Jakob-Park mit zwei Toren und zwei Vorlagen brillierte.

Bei der WM in Nordamerika blieb indes auch der Edeltechniker unter den Erwartungen. Klar, Wirtz bereitete das allererste WM-Tor von Felix Nmecha gegen Curacao (7:1) vor, und es war seine Flanke, die Kai Havertz im Sechzehntelfinale gegen Paraguay zum Ausgleich (3:4 i.E.) ins Tor lenkte, doch insgesamt standen Aufwand und Ertrag in keinem guten Verhältnis.

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Keine Torgefahr gegen Griechenland

Wirtz fand nicht die Räume, um das zu statische Spiel zu beleben. Geschweige denn, dass ihm bei seiner ersten WM-Teilnahme - 2022 in Katar hatte er wegen der Nachwirkungen seines Kreuzbandrisses gefehlt - ein Treffer glückte. Nach den Ausfällen von Jamal Musiala und Havertz konzentrieren sich viele Hoffnungen auf seine Person. Der 46-fache Nationalspieler soll am besten sofort der Impuls- und Ideengeber sein.

Seine vorgezogene Berufung vor dem Griechenland-Spiel wirkte bereits wie ein Hilferuf, doch nach seiner Einwechslung bewirkte auch Wirtz in Augsburg nur wenig. Er sammelte zwar 31 Ballkontakte, hatte aber kein erfolgreiches Dribbling, schlug keine Flanke, gab keinen Torschuss ab.

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Schwierige Anfangszeit in Liverpool

Interessant, dass der Bundestrainer sich im Vorlauf zu Wirtz nicht äußern wollte: "Es würde Schlagzeilen kreieren, egal, was ich sage: Es wird ein Riesenbrett, vor allem in England." Klopp wäre nicht Klopp, wenn er nicht doch noch etwas parat gehabt hätte: Der 59-Jährige verwies auf den Umstand, dass der Stareinkauf aus dem vergangenen Sommer nach dem tragischen Todesfall von Diogo Jota in eine Liverpooler Mannschaft kam, "in der wahnsinnig viele Spieler dabei waren, bei denen der Fußball auf den Prioritätenlisten nachvollziehbarerweise weit nach hinten gerückt war".

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Doch die Findungsphase an der Anfield Road ist abgeschlossen, der Spanier Iraola hat seine Nummer sieben bisher in allen Premier-League-Spielen in die Startelf gestellt. Klopp findet ja ohnehin, man solle nicht nur auf Tore und Assists, sondern auch auf Pässe und Pressing schauen.

Florian Wirtz hat also auf Vereins- und Nationalmannschaftsebene jetzt Trainer, die seinen fußballerischen Fertigkeiten vertrauen. Im Grunde liegt der Ball jetzt beim Spieler. Ein Erfolgserlebnis gegen Serbien könnte allen helfen.

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