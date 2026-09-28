Nations League: Italien feiert Sieg in der Türkei

Italien hat nach dem enttäuschenden Auftakt gegen Belgien eine beeindruckende Reaktion gezeigt. Gegen die Türkei gewann die Squadra Azzurra überzeugend mit 4:1.

Italienische Machtdemonstration in der Nations League: Francesco Pio und Sebastiano Esposito (23). 29.09.2026 | 2:58 min

Die italienische Fußball-Nationalmannschaft hat sich in der Nations League nach der desolaten Leistung im ersten Spiel unter dem zurückgekehrten Trainer Roberto Mancini eindrucksvoll zurückgemeldet - und die Türkei in der Nations League am Montagabend deutlich mit 4:1 (3:0) besiegt.

Italien verpatzt den Neustart unter Trainer Roberto Mancini. Gegen Belgien zeigen die Azzurri eine mäßige Leistung und unterliegen dem Team um Kevin de Bruyne. 26.09.2026 | 2:59 min

In Bursa dominierten die Italiener zu Beginn des Spiels, Alessandro Bastoni (9.), Davide Frattesi (22.) und Michael Kayode (27.) legten schon in der ersten Halbzeit auch dank der teils fahrigen Defensive der Türkei den Grundstein für den Auswärtssieg.

In der zweiten Hälfte traf zudem Pio Esposito (50.). Für die Gastgeber, die in Hälfte zwei deutlich besser ins Spiel fanden, war lediglich Baris Yilmaz (47.) erfolgreich.

Türkei nun Schlusslicht der Gruppe A

Am Freitag noch hatte Italien nach schwacher Leistung 0:2 gegen Belgien verloren, mit dem Erfolg über die Türkei sammelte die Auswahl nun wichtige Punkte für den Verbleib in der Liga A der Nations League.

Die Türken mit dem italienischen Coach Vincenzo Montella mussten nach dem 0:1 gegen Frankreich hingegen die zweite Niederlage innerhalb weniger Tage hinnehmen und bilden nun das Schlusslicht in Gruppe 1 der Liga A.

Zinedine Zidane glückt der Einstand als Nationaltrainer Frankreichs. In der Türkei holen die Franzosen einen knappen Sieg - mit einem Wermutstropfen. 26.09.2026 | 2:59 min

Am Freitag sollen im Duell mit Belgien die ersten Punkte her, während Italien auf Frankreich mit dem neuen Trainer Zinedine Zidane trifft. Am Montag in der kommenden Woche duellieren sich Italien und die Türkei im Rückspiel dann erneut.

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