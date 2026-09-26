Nations League: Pfiffe nach Italiens Auftritt gegen Belgien

Italien verpatzt den Neustart unter Trainer Roberto Mancini. Gegen Belgien zeigen die Azzurri eine mäßige Leistung und unterliegen dem Team um Kevin de Bruyne.

Die italienische Nationalmannschaft hat zum Auftakt in die Nations League einen Fehlstart hingelegt und zuhause mit 0:2 (0:1) gegen Belgien verloren. Nach einer enttäuschenden Leistung in der ersten Hälfte wurde die "Squadra Azzurra" vor heimischem Publikum im Olympiastadion in Rom ausgepfiffen.

Mika Godts (20.) ließ bei der belgischen Führung in der ersten Hälfte drei Italiener ins Leere grätschen, Dodi Lukebakio (69.) traf elf Minuten nach seiner Einwechslung zum 2:0. Nach der Pause agierten die Italiener zwar stärker, scheiterten aber immer wieder am belgischen Torhüter Senne Lammens.

Die Aufstellungen:

Italien: Donnarumma - Di Lorenzo, Mancini, Coppola (65. Scalvini), Calafiori - Barella (80. Doumbia), Romano (65. Frattesi), Tonali - Cambiaghi (80. Zoma), Pio Esposito (65. Maldini), Kean

Trainer: Roberto Mancini

Belgien: Lammens - Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper - Tielemans, Raskin (74. Lavia) - D. Moreira (58. Lukébakio), De Bruyne (58. Vanaken), Godts (83. Fernandez-Pardo) - De Ketelaere (83. Lukaku)

Trainer: Mark van Bommel

Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin)