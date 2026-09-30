Champions League: Bayern-Frauen gegen Benfica: Risiko Rotation

Die Bayern-Frauen mühen sich im DFB-Pokal weiter und reisen nicht unbeschwert nach Lissabon zum zweiten Spiel in der Königsklasse. Das Problem zuletzt: die Wechsel.

Im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach mühte sich der FC Bayern zum Sieg. Gegen Benfica wollen die Bayern-Frauen gerne auf diesen Nervenkitzel verzichten. Quelle: HMB Media / Madeleine Fa / action press

Ein bisschen weniger Nervenkitzel würden sie sich wünschen für das Spiel in Lissabon. Davon hatten die Fußballerinnen des FC Bayern schon am Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach genug. "Es war unglaublich wichtig, hier mit dem Sieg nach Hause zu fliegen", gab Flügelstürmerin Klara Bühl nach dem Spiel in der ersten Runde des DFB-Pokals zu. "Alles andere wäre ein Desaster gewesen."

"Alles andere" hätte das frühe Aus im DFB-Pokal bedeutet, was nicht zu den Titelambitionen des Klubs passt. Vor dem zweiten Spiel in der Ligaphase der Champions League gegen Benfica Lissabon (Mittwoch, 21 Uhr, im ZDF-Livestream) herrscht erstmals in dieser Saison eine Anspannung.

Klar spüren wir Druck. „ Kapitänin Glódis Viggósdóttir

Zuletzt mühte sich der Deutsche Meister im Pokal gegen Gladbacherinnen ab. "Heute Abend werden wir ein anderes Gesicht sehen", sagt ZDF-Reporterin Katja Streso über die Bayern-Frauen vor dem Spiel gegen Benfica Lissabon. 30.09.2026 | 3:17 min

Enttäuschung gegen Manchester City

Schon der Königsklassen-Auftakt gegen Manchester City lief für das Team von Trainer José Barcala nicht nach Plan: Nach früher 2:0-Führung im neuen Stadion, dem Sportpark Unterhaching, kassierten die Münchnerinnen noch spät durch Unachtsamkeit den Ausgleich. Entsprechend fühlte sich das Unentschieden eher nach einer Niederlage an.

Die wichtigsten Szenen des Frauen-Champions-League-Spiels Bayern München - Manchester City mit dem Original-Kommentar von Meili Scheidemann, der vor dem Tor zum 1:0 redaktionell bearbeitet wurde. 22.09.2026 | 8:05 min

Nach fünf Spielen ohne Punktverlust in der Frauen-Bundesliga ein erster herber Dämpfer in der noch jungen Saison. "Der Traum wäre, ins Finale zu kommen", sagte etwa Mittelfeldspielerin Linda Dallmann im BR über das Ziel im internationalen Wettbewerb. Nach dem Halbfinal-Aus gegen den FC Barcelona also der nächste Schritt. An der genauen Umsetzung hapert es.

Die Rotation funktioniert noch nicht wie erhofft

Wichtiger als Dallmanns Zielformulierung war vermutlich der Zusatz:

Das Wichtigste für uns ist dabei, dass wir den Kader die Saison über möglichst breit halten. Wir brauchen jede Einzelne. „ Bayerns Linda Dallmann

Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf fällt weiterhin aus. Nach ihrer Rückkehr nach dem Kreuzbandriss zeigte das Knie erneut eine Reaktion. Auch die erfahrene Innenverteidigerin Magdalena Eriksson ist noch nicht wieder fit.

Die vielen Gegentore der Bayern - neun Stück in sieben Spielen - lassen sich unter anderem auf eben diese angespannte Personalsituation zurückführen. Im defensiven Mittelfeld ist neben Bernadette Amani noch keine zweite Stammkraft gefunden.

Barcala betont Belastungssteuerung

Momoko Tanikawa sieht Trainer Barcala weiter vorn, Routinier Sarah Zadrazil wird nach ihrem Kreuzbandriss langsam wieder herangeführt. Häufig seien es "individuelle Fehler" gewesen, sagte Viggósdóttir. Aber kein generelles Problem.

Der Titel in der Champions League der Frauen geht zum vierten Mal an den FC Barcelona. Das Endspiel gegen Rekordsieger OL Lyonnes wird am Ende zu einer Machtdemonstration. 23.05.2026 | 8:22 min

Wenn die Stammspielerinnen nicht auf dem Platz stehen, bekommt Bayern leichter Probleme. Im Pokal wechselte Barcala auf acht Positionen im Vergleich zum vorigen Spiel, die Bayern blieben ungefährlich. "Die taktischen Anpassungen während der Pause" hätten Wirkung gezeigt. Gleichzeitig betont Barcala immer wieder, wie wichtig Rotation für die Belastungssteuerung ist.

Auf ZDFheute-Nachfrage erklärte der Spanier bei der Pressekonferenz vor dem Spiel, dass viele junge und auch neue Spielerinnen in einem Knockout-Spiel zusammengespielt hätten. Das sei nicht einfach. "Aber es stimmt, wir müssen den nächsten Schritt machen."

Benficas rasanter Aufstieg

Erst 2018 wurde die Frauen-Mannschaft von Benfica Lissabon gegründet; seitdem durchlebt sie einen beispielhaften Aufstieg und gewann zuletzt sechs Mal in Folge die portugiesische Meisterschaft. In der Champions League war der Einzug ins Viertelfinale 2023/24 die bisher beste Platzierung. Vergangene Woche gewannen die "Adlerinnen" den Auftakt gegen Juventus Turin 2:1.

Unabhängig vom Gegner wird Bayern alles dafür tun, die richtige Mischung aus Erfahrung und Rotation auf den Rasen zu bringen. "Wir haben die nötige Qualität in der Mannschaft", sagte Barcala überzeugt.

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