Am 22. September startet die Women's Champions League. Die Partien mit deutscher Beteiligung sowie das Finale, ausgewählte Topspiele und Highlights zeigt das ZDF.

Am 22. September beginnt die neue Champions League-Saison der Frauen. Quelle: IMAGO / sportphoto24

In welchem Modus wird die Women's Champions League gespielt?

Zum zweiten Mal wird die Champions League der Frauen, genau wie die der Männer, im Ligasystem ausgetragen. In der Liga der Frauen sind allerdings nur 18 Mannschaften. Jedes Team bekommt sechs Gegner zugelost.

Die Teams, die nach der Vorrunde auf den ersten vier Plätzen der Ligatabelle stehen, qualifizieren sich für das Viertelfinale. Die Vereine auf den Plätzen 5 bis 12 duellieren sich in einer Play-Off-Runde um das Viertelfinale, die Plätze 13 bis 18 scheiden aus. Bis zum Finale wird das K.-o.-Modell fortgeführt.

Der Titel in der Champions League der Frauen geht zum vierten Mal an den FC Barcelona. Das Endspiel gegen Rekordsieger OL Lyonnes wird am Ende zu einer Machtdemonstration. 23.05.2026 | 8:22 min

Wie qualifiziert man sich für die Women's Champions League?

Automatisch qualifiziert ist der amtierende Titelträger. Darüber hinaus haben die Meister der sechs im UEFA-Ranking bestplatzierten Nationalverbände einen Startplatz. Das sind in diesem Jahr die Meister aus England, Spanien, Frankreich, Deutschland, Italien und Portugal.

Bei den zwei Top-Nationen England und Spanien sind auch die Vizemeister qualifiziert. Das restlichen Teilnehmerfeld wurde über drei Qualifikationsrunden ermittelt.

Welche deutsche Mannschaft ist dabei?

Der FC Bayern München ist als einzige deutsche Mannschaft vertreten. Der nationalen Konkurrenz sind die Bayern, die in der abgelaufenen Bundesliga-Saison nur zwei Mal die Punkte teilen mussten, längst enteilt. Auch international möchten die Süddeutschen gerne zum Titel greifen. Die Konkurrenz ist allerdings stark aufgestellt.

Auf den Deutschen Meister warten harte Lose in der Frauen-Champions-League. Der FC Bayern duelliert sich mit dem FC Barcelona, Paris St. Germain, Real Madrid und Manchester City. 04.09.2026 | 60:16 min





1. Spieltag: Manchester City (H)

2. Spieltag: Benfica (A)

3. Spieltag: Real Madrid (H)

4. Spieltag: Paris Saint-Germain (A)

5. Spieltag: Austria Wien (A)

6. Spieltag: FC Barcelona (H) Das Programm des FC Bayern in der Ligaphase:

Warum ist nur ein deutsches Team vertreten?

Mit dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt hätten auch zwei weitere deutsche Vereine vertreten sein können. Beide verloren jedoch in den Play-Offs: Wolfsburg verspielte in Mailand gegen Inter noch einen 2:0-Hinspielsieg denkbar knapp nach Elfmeterschießen und die Eintracht musste sich nach einem Platzverweis am Ende deutlich Paris Saint-Germain geschlagen geben.

Der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt sind in den Champions-League-Playoffs gescheitert. Für die Frauen-Bundesliga kommt der Rückschlag zur Unzeit. 03.09.2026 | 1:23 min

Wer ist Favorit?

Der FC Barcelona war über die vergangenen Jahre das Maß aller Dinge. Gleich viermal in den vergangenen sechs Jahren gewannen die Katalanen den Henkelpott. Aufgrund finanzieller Probleme in der Männerabteilung, musste der FCB allerdings einige Leistungsträgerinnen, darunter auch die zweifache Weltfußballerin Alexia Putellas, abgeben.

Das Ensemble des amtierenden Champions ist weiterhin mit guten Spielerinnen bespickt, doch neben dem FC Bayern und Lyonnes sollte man in Sachen Titelambitionen nach England blicken. Arsenal, Chelsea und Manchester City aus der finanzstarken FA Women’s Super League haben ihre Kader im Sommer stark verstärkt.

Wer waren die bisherigen Sieger?

Seit der UEFA Women's Cup 2009 in die Women's Champions League umbenannt wurde, gewannen nur sechs verschiedene Klubs die begehrte Trophäe. Rekordsieger ist mit acht Erfolgen OL Lyonnes (früher Olympique Lyon).

2009/10 1. FFC Turbine Potsdam

2010/11 Olympique Lyon

2011/12 Olympique Lyon

2012/13 VfL Wolfsburg

2013/14 VfL Wolfsburg

2014/15 1. FFC Frankfurt

2015/16 Olympique Lyon

2016/17 Olympique Lyon

2017/18 Olympique Lyon

2018/19 Olympique Lyon

2019/20 Olympique Lyon

2020/21 FC Barcelona

2021/22 Olympique Lyon

2022/23 FC Barcelona

2023/24 FC Barcelona

2024/25 FC Arsenal

2025/26 FC Barcelona

Spiel, Stars, Fans, Finanzen: Der FC Barcelona hat den Frauenfußball revolutioniert. Doch die spanische Frauen-Liga stagniert und Barcas Dominanz birgt auch Probleme für den Klub. 23.05.2026 | 15:52 min

Wo und wann findet das Finale statt?

Das Finale der Women's Champions League findet zwischen dem 28. und 30. Mai 2027 in Warschau im Nationalstadion statt. Hier läuft üblicherweise die polnische Nationalmannschaft für ihre Heimspiele auf. Bereits das Finale der UEFA Europa League 2015 und der UEFA-Superpokal 2024 der Männer wurden hier ausgetragen.

Was zeigt das ZDF?

Fans des Königsklasse aufgepasst: Das ZDF zeigt alle sechs Ligaphasen-Duelle des FC Bayern München live. Außerdem werden das Finale und ausgewählte Topduelle in der K.o.-Runde übertragen. Die Highlights weiterer Spitzenspiele finden Sie in unserer Mediathek.

Nachrichten | ZDFheute Update : ZDFsportstudio Newsletter Alle Highlights aus Bundesliga, DFB-Pokal und anderen Sport-Highlights sowie die wichtigsten Nachrichten.