Radsport-WM in Montreal:Gleich zum Auftakt: Franziska Koch holt Bronze im Zeitfahren
Franziska Koch hat gleich im ersten Rennen der Radsport-WM eine Medaille für das deutsche Team geholt. In Montreal gewann die 26-Jährige im Einzelzeitfahren über 39,2 km Bronze.
Franziska Koch hat der deutschen Mannschaft bei der Radsport WM in Montreal einen starken Auftakt beschert. Die deutsche Meisterin gewann auf dem 39,2 Kilometer langen Kurs von Montreal Bronze, zur siegreichen Titelverteidigerin Marlen Reusser fehlten ihr 45,54 Sekunden.
Silber ging an die Britin Zoe Backstedt, die 40,11 Sekunden langsamer als die Schweizerin war. Antonia Niedermaier belegte am Ende Platz sieben mit 1:49 Minuten Rückstand. "Es ist super cool. Es sei ihr wirklich vergönnt, sie hat hart dafür gearbeitet", sagte Niedermaier im ZDF über Kochs Erfolg. Mit ihrem Ergebnis war sie zufrieden: "Ich wusste, dass es kein gutes Zeitfahren für mich wird."
Ungewöhnlich langes Einzelzeitfahren in Montreal
In der WM-Geschichte hatte es bisher viermal Gold für deutsche Radrennfahrerinnen gegeben, Hanka Kupfernagel (2007), Judith Arndt (2011, 2012) und Lisa Brennauer (2014) hatten triumphiert. Bei der vergangenen WM in Kigali hatte es dagegen für das gesamte deutsche Team keine Medaille gegeben.
Die Frauen waren in Montreal auf dem identischen Kurs unterwegs, den auch die Männer am Abend bewältigen müssen. Ebenfalls ungewöhnlich war die Länge: Mit fast 40 Kilometern war es für Koch das längste Zeitfahren ihrer Profi-Karriere. Doch die 26-Jährige ließ sich davon nicht beeindrucken und tauchte bei allen Zwischenzeiten auf den Medaillenrängen auf.
Reusser dreht auf und siegt souverän
Während Backstedt immer vor Koch lag, teilte sich Reusser das Rennen am besten ein. Bei der ersten Zwischenzeit lag sie an ihrem 35. Geburtstag noch sieben Sekunden hinter Koch, bei der dritten und letzten Zwischenzeit rund zehn Kilometer vor dem Ziel waren es dann über 20 Sekunden Vorsprung.
Dennoch dürfte Koch mit ihrer Leistung sehr zufrieden sein. Immer wieder wurde sie grinsend auf den TV-Bildern gezeigt, als sie vor der Zielankunft von Backstedt und Reusser noch in Führung lag. Koch ließ Topstars wie die zweimalige Giro-Siegerin Elisa Longo Borghini (Italien/4.), die zweimalige Weltmeisterin Lotte Kopecky (Belgien/6.) und Tour-Siegerin Demi Vollering (Frankreich/8.) hinter sich.