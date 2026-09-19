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Keine WM-Medaille für Rollstuhlbasketballer

Spiel um Bronze verloren:Keine WM-Medaille für Rollstuhlbasketballer

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Enttäuschung bei den deutschen Rollstuhlbasketballern

Die deutschen Rollstuhlbasketballer verlieren das WM-Duell um Bronze gegen Großbritannien deutlich.

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