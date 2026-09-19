Zverev bringt Davis-Cup-Team in Führung

Alexander Zverev hat das deutsche Davis-Cup-Team gegen Kroatien erwartungsgemäß in Führung gebracht. Er gewann sein Auftaktmatch in Halle.

Alexander Zverev gewinnt sein Auftaktmatch beim Davis Cup in Halle. Quelle: IMAGO / pepphoto

Deutschland spielt in Halle/Westfalen gegen Kroatien um den Einzug in die Finalrunde beim Davis Cup. Im Auftaktmach gewann der zweifache Grand-Slam-Turnier-Sieger Alexander Zverev gegen den Weltranglisten-171. Matej Dodig mit 6:4, 7:6 (7:3). Nach seinem Triumph bei den US Open am vergangenen Sonntag hatte Zverev kurzfristig seinen Start in Halle zugesagt.

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Drei Siege zum Weiterkommen nötig

Im zweiten Einzel trifft Daniel Altmaier am Samstag auf die kroatische Nummer eins Dino Prizmic. Die Entscheidung über den Einzug in die Finalrunde fällt dann am Sonntag, wenn zunächst das Doppel mit Kevin Krawietz und Tim Pütz und danach zwei weitere Einzel angesetzt sind. Zum Weiterkommen sind drei Siege nötig.

Im vergangenen Jahr war Deutschland bei der Finalrunde im Halbfinale an Spanien gescheitert. Die Endrunde findet vom 24. bis 29. November im italienischen Bologna statt.

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Quelle: dpa