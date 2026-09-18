Rad-WM, Davis Cup und Bundesliga: Das Sport-Wochenende hat es in sich. Dazu Klopps erste Kadernominierung und der Ausblick auf die kommenden Nations-League-Duelle.

Niko Kovacs Dortmunder müssen am Samstag beim VfB Stuttgart ran. Quelle: ddp/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Liebe Sport-Fans,

das Wochenende steht vor der Tür und es wird Zeit, den Sportmodus anzuschalten. Denn bei der Rad-WM geht’s um Medaillen, im Davis Cup um den nächsten Schritt und in der Bundesliga steht der 4. Spieltag an. Dazu hat Jürgen Klopp seinen ersten Kader nominiert - jetzt steigt die Spannung auf die nächsten Nations-League-Spiele.

Also: Ein Wochenende, ziemlich viel Sport. Wir haben die wichtigsten Geschichten für euch im Überblick.

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Rekordmeister muss Anschluss halten

Den 4. Spieltag der Bundesliga eröffnet heute Abend der FC Bayern gegen Union Berlin (ab 20:30 Uhr im Liveticker) und will mit einem Heimsieg den Anschluss an die Tabellenspitze halten. Besonders spannend wird das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Tabellenführer SC Freiburg, der mit drei Siegen aus drei Spielen überraschend perfekt gestartet ist. Das Topspiel am Sonntag bestreiten Bayer Leverkusen und RB Leipzig, zwei Champions-League-Anwärter.

Am Samstagabend treffen im Topspiel mit dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund zwei ambitionierte Teams aufeinander, wobei der BVB seine makellose Bilanz verteidigen möchte. Die ersten Free-TV-Bilder gibt es bei uns im aktuellen sportstudio ab 22:30 Uhr im Livestream (ab 23:30 Uhr im TV).

Die Fußball-Bundesliga mit dem Topspiel VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund. Das aktuelle sportstudio am Samstagabend, hier im Livestream. 19.09.2026

Weltmeister im Studio: André Henning zu Gast

Einer, der weiß, wie man Titel gewinnt, ist Hockey-Bundestrainer André Henning. Vor gerade einmal drei Wochen hat der 42-Jährige mit der Nationalmannschaft den WM-Titel verteidigt.

Bei uns erzählt Henning, wie dieser Erfolg gelungen ist - und warum seine Spieler sich auf dem Weg zum Titelgewinn sogar gegenseitig Heiratsanträge gemacht haben. Einen kleinen Vorgeschmack auf die "absolute Traumreise" gibt es hier.

Unser Tipp: Alle Spiele, alle Tore der neun Bundesliga-Partien sowie ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga gibt’s montags ab 0:00 Uhr in der ZDFheute-App und auf ZDFsportstudio.de.

Kampf um die Spitze bei den Fußballerinnen

Auch in der Bundesliga der Frauen rollt der Ball am Wochenende. Schon heute Abend gibt es von uns zeitnah nach Abpfiff eine Zusammenfassung vom ersten Bundesliga-Derby zwischen Mainz 05 und Eintracht Frankfurt (Anstoß 18:30 Uhr). Und morgen haben wir für euch auf ZDFheute.de eine Zusammenfassung des Spiels FC Bayern München gegen den 1. FC Köln (Anstoß 14 Uhr) im Angebot. Unser Lese-Tipp bis dahin:

Loslösung vom DFB : Alles Wichtige zur Ausgliederung der Frauen-Bundesliga Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am heutigen Freitag einen außerordentlichen Bundestag abgehalten, um die höchste Frauen-Spielklasse aus dem Verband zu lösen. Die Hintergründe. von Frank Hellmann mit Video 22:26 FAQ

Euer Live-Sport bei uns für dieses Wochenende

Jetzt wird es nass und schnell: Wir schicken die SailGP-Flotten auf den Genfer See und starten gleichzeitig in die Rad-WM in Montréal. Beide Events könnt ihr bei uns live verfolgen - im Web, in der App und über HbbTV.

Kleiner Hinweis für alle, die bei der SailGP pünktlich einschalten wollen: Der Wind gibt den Takt vor. Je nach Bedingungen kann es deshalb zu Verschiebungen kommen.

Zverev und Co. kämpfen um die Davis-Cup-Finals

Ist der Davis Cup die letzte Chance für die aktuelle DTB-Generation? Mit dem frisch gebackenen US-Open-Sieger Alexander Zverev will sich das DTB-Team gegen Kroatien (Samstag und Sonntag) für die Davis-Cup-Finals qualifizieren. Dieses Jahr könnte es die letzte Chance dieser Generation sein. Wir haben mit Zverev sowie mit Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann und Spieler Yannick Hanfmann gesprochen.

Nach seinem US-Open-Sieg ist Alexander Zverev in Halle beim Davis Cup. Im Interview spricht er über seine Rolle im Team - und über Jürgen Klopp. 18.09.2026 | 2:04 min

Noch ein Spiel bis zur ersten WM-Medaille

Die deutschen Rollstuhlbasketballer haben nach einem Drama das WM-Finale leider hauchdünn verpasst. Nun geht es um Bronze und die erste WM-Medaille überhaupt. Gespielt wird am Samstagnachmittag, über den Ausgang halten wir euch auf ZDFheute.de auf dem Laufenden.

Klopp hat geliefert - jetzt wird's ernst

Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp hat bei seiner ersten Kadernominierung gleich mal alle Register gezogen und übertrifft bei seinem Reformeifer mit der deutschen Nationalmannschaft alle Erwartungen. Der Bundestrainer startet mit einer großen Botschaft:

Ich möchte Nationalstolz nicht den falschen Leuten überlassen und uns sehr gerne die Fahne wieder zurückholen. „ Bundestrainer Jürgen Klopp

Am Donnerstagmorgen hat Jürgen Klopp seinen XXL-Kader für die bevorstehende Länderspielpause verkündet. Ein Zusammenschnitt der 70-minütigen Pressekonferenz. 17.09.2026 | 3:03 min

Die wichtigsten Hintergründe von uns zum Thema:

Noch was für die Watchlist

Zum Schluss haben wir noch zwei Streaming-Tipps für euch: Zum einen unseren Dauerläufer, den Bolzplatz. Diesmal gehen die Kolleg*innen dort dem spannenden Thema "Wie die Premier League den Transfermarkt bestimmt" nach.

Und zum anderen: Go West! Die letzte 11 der DDR - eine außergewöhnliche Zeitreise zwischen Mauerfall, Fußball und persönlichen Schicksalen: Im November 1989 stand für die Fußball-Nationalmannschaft der DDR um Trainer Eduard Geyer das entscheidende WM-Qualifikationsspiel an. Doch dann fiel die Mauer in Berlin - und alles kam anders. Eine Doku-Serie in drei Teilen:

Sport : Go West! Die letzte Elf der DDR Mit dem Fall der Berliner Mauer beginnt ein Wettrennen um die größten Fußballspieler der DDR - und für Stars wie Matthias Sammer die Suche nach einer neuen Identität.

Puh! Ein volles Sport-Wochenende. Wer nicht überall dabei sein kann, die Sport-News gibt es im ZDF in den Nachrichtensendungen sowie rund um die Uhr auf ZDFheute.de, und unseren Social-Kanälen sowie im täglichen WhatsApp-Update - einfach hier anmelden: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Sportliche Grüße,

Georg Döller und die ZDFsportstudio-Redaktion