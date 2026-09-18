Klopps DFB-Torhüter: Ter Stegens zweite Chance und Baumans Frust

Während Marc-André ter Stegen sich über seinen Status als Nummer eins freuen kann, will Oliver Baumann seinen Frust über die doppelte Ausbootung nicht verbergen.

Ist zurück im deutschen Tor: Marc-Andre ter Stegen. Quelle: Witters

Eine bessere Bühne kann es für Marc-André ter Stegen kaum geben, um sein 45. Länderspiel zu bestreiten. Es mutet fast schon kitschig an, dass der von so vielen gesundheitlichen Rückschlägen geplagte Torhüter kommenden Donnerstag (20:45 Uhr) beim Klassiker Niederlande gegen Deutschland in der Nations League in dem Stadion zwischen den Pfosten steht, das inzwischen sein neues sportliches Wohnzimmer geworden ist.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat bei der Präsentation seines ersten DFB-Aufgebots nicht nur frischen Wind versprüht, sondern auch einen Rekordkader nominiert. 18.09.2026 | 1:53 min

Klopp hat bei ter Stegen "genau hingeschaut"

Die Lobeshymnen vom neuen Bundestrainer Jürgen Klopp dürfte der vom FC Barcelona verliehene Torhüter mitbekommen haben.

Er ist im Moment fit, er ist genau der gleiche Torwart, der er vorher war - wir haben da ganz genau hingeschaut. „ Bundestrainer Klopp über Torhüter ter Stegen

Klopp sieht ter Stegen in seinem Kader als Teil einer erfahrenen Achse mit Jonathan Tah und Joshua Kimmich. Nur so könne man "außen rumspinnen, verrückt sein und ganz viel Jugend dazumischen", sagte der Bundestrainer bei seiner Kader-Präsentation.

Am Donnerstagmorgen hat Jürgen Klopp seinen XXL-Kader für die bevorstehende Länderspielpause verkündet. Ein Zusammenschnitt der 70-minütigen Pressekonferenz. 17.09.2026 | 3:03 min

In sieben Spielen kam ter Stegen bisher für Ajax zum Einsatz, nur im Ligaspiel gegen Willem II Tilburg (5:1) am Dienstag fehlte der gebürtige Mönchengladbacher aus Vorsichtsgründen.

Ter Stegens Karriere mit langer Verletztungshistorie

Ein Patellasehnenriss vor zwei Jahren läutete eine lange Pechsträhne ein, der sich eine Rückenoperation und eine Oberschenkelverletzung anschlossen. Gerade dreimal für Barcelona und zweimal für Girona kam ter Stegen in dieser Zeitspanne zum Einsatz - und war folglich kein Thema für die WM 2026.

Viele dachten, die DFB-Karriere dieses mit Händen und Füßen hochbegabten Musterprofis würde fast geräuschlos auslaufen. Doch Klopp holte den einstigen Kronprinzen von Manuel Neuer zurück. "Für mich persönlich ist es so, dass ich versuchen muss, jetzt einfach gesund zu bleiben", sagte ter Stegen kürzlich.

Klopps "großes Ziel ist, die deutsche Nation wieder hinter der deutschen Fußballnationalmannschaft zu versammeln", sagt ZDF-Reporter Kaben. Der Bundestrainer habe viel Zuversicht verbreitet. 18.09.2026 | 4:19 min

Baumann enttäuscht über Aus in der Nationalelf

Des einen Freud, des anderen Leid. Denn auf der anderen Seite ist Oliver Baumann durchs Rüttelsieb gerauscht. Zwar fast nie verletzt, aber mit 36 Jahren offenbar zu alt, denn Klopp will hinter der Nummer eins den Generationenwechsel. Ein Umstand, von dem der Keeper nach eigenem Bekunden länger wusste.

Ich muss die Entscheidung aber akzeptieren, auch wenn sie mir nicht gefällt. „ Torhüter Oliver Baumann über seine Nicht-Nominierung

So sagte es der Kapitän der TSG Hoffenheim nach der Europa-League-Niederlage bei OFI Kreta (0:2).

Zum Auftakt in die Ligaphase der Europa League musste sich die TSG Hoffenheim mit einem 0:2 beim griechischen Pokalsieger OFI Kreta geschlagen geben. 18.09.2026 | 0:58 min

Baumann rechnet mit Nagelsmann ab

Viel schlimmer sei die Entscheidung von Klopp-Vorgänger Julian Nagelsmann gewesen, der vor der WM ohne Not und auf öffentlichen Druck Manuel Neuer noch einmal zurückholte. Der in der WM-Qualifikation fehlerlos spielende Baumann sagte nun zu dieser Zurückstufung:

Ich muss ehrlich sagen: Das im Sommer tat deutlich mehr weh. Wie das gelaufen ist, das war unfassbar." „ Torhüter Oliver Baumann

Für ihn endet wohl nach 13 DFB-Einsätzen das Kapitel Nationalelf, andere haben ihre beste Zeit wohl noch vor sich. Allen voran Finn Dahmen, der beim FC Augsburg seit Monaten auf konstant hohem Niveau hält und nun als einziger Schlussmann auf beiden Kaderlisten steht. Dazu ergänzen Alexander Nübel (Besiktas Istanbul) im ersten sowie Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt) und Jonas Urbig (FC Bayern) im zweiten Aufgebot die Riege der Torhüter.

In der Pole-Position als Nummer zwei könnte Dahmen sein, den Klopp mit 28 Jahren als "hochtalentierten Torwart" adelte, "den ich auch super gerne einfach mal ein bisschen länger sehen möchte". Namentlich aus der nächsten Generation nannte Klopp noch: der aktuell verletzte Dennis Seimen (VfB Stuttgart), Mio Backhaus (SC Freiburg) und Tjark Ernst (Feyenoord Rotterdam).

Generell sei die Torwart-Nation Deutschland wieder bestens aufgestellt, sagte Klopp:

Wir haben keinerlei Torhüterproblem. Es wird nicht an den Torhütern liegen, ob wir einen Titel gewinnen oder nicht. „ Bundestrainer Jürgen Klopp

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