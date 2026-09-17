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Klopp beruft 16 Debütanten in Kader - Ter Stegen neue Nummer 1

In die Nations League mit zwei Kadern :Klopp beruft 16 Debütanten - Ter Stegen neue Nummer 1

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Neu-Bundestrainer Jürgen Klopp startet mit einem Doppel-Kader in seine ersten Länderspiele. Das DFB-Aufgebot für den Nations-League-Auftakt umfasst insgesamt 44 Spieler.

Marc-André ter Stegen im Dress der deutschen Fußball-Nationalmannschaft

Torwart Marc-Andre ter Stegen ist die neue Nummer eins im DFB-Tor. (Archiv)

Quelle: ddp | Revierfoto

Radikale Erneuerung mit gleich zwei Kadern und 16 möglichen Debütanten: Jürgen Klopp startet seine Fußball-Revolution mit jeder Menge Überraschungen.

Für Fanliebling Deniz Undav oder das "ewige" Talent Leroy Sané hat der neue Bundestrainer keinen Platz mehr, dafür berief er zahlreiche frische Gesichter in das insgesamt 44-köpfige Aufgebot für sein Debüt mit dem Nations-League-Viererpack.

Jürgen Klopp vor

Nach der WM-Pleite soll Jürgen Klopp für einen Umbruch beim DFB sorgen. Für die Nations League nominiert er erstmals seine Nationalspieler. Die Pressekonferenz und Analyse bei ZDFheute live.

17.09.2026 | 108:14 min

Ter Stegen neue Nummer 1

Ganz neu in den beiden Kadern für je zwei Spiele sind Hennes Behrens vom FC Augsburg, die Freiburger Max Rosenfelder, Philipp Treu, Yannik Engelhardt und Derry Scherhant, Bambasé Conté (TSG Hoffenheim), Younes Ebnoutalib von Eintracht Frankfurt, Finn Jeltsch (VfB Stuttgart), der Elversberger Felix Keidel sowie die Legionäre Vitaly Janelt (FC Brentford) und Mika Baur von Celtic Glasgow.

Dafür verzichtet Klopp neben Undav und Sané auch auf Oliver Baumann, den verletzten Leon Goretzka, Pascal Groß, den angeschlagenen Angelo Stiller oder Jamie Leweling. Manuel Neuer und Antonio Rüdiger waren nach dem neuerlichen WM-Desaster zurückgetreten. Noch 15 Turnierverlierer um Kapitän Joshua Kimmich sind dabei.

René Adler | ZDF-Fußball-Experte

René Adler über die Kaderspekulationen zum Nations League-Auftakt. Eine Einschätzung vom ZDF-Fußballexperten vor dem Neustart der Nationalmannschaft mit Jürgen Klopp.

17.09.2026 | 4:37 min

Und gleich fünf Torhüter, darunter erstmals seit 15 Monaten die wohl alte und neue Nummer 1 Marc-André ter Stegen. Klopp plant ein Jobsharing-Modell mit Spieler-Wechsel nach der zweiten Partie.

Zwei Kader

Der vermeintliche Stammkader eins mit ter Stegen, den genesenen Nico Schlotterbeck, Serge Gnabry, Lennart Karl und Jamals Musiala sowie Kimmich und Kai Havertz bestreitet die Duelle mit den Niederlanden in Amsterdam am 24. September und drei Tage darauf gegen Griechenland in Augsburg. Danach reisen einige Spieler ab, neue kommen hinzu.

Die Kaderzusammenstellung hat Spaß gemacht. Ich möchte so viele Spieler wie möglich kennenlernen und so viele Eindrücke wie möglich von ihnen bekommen

Jürgen Klopp

Kader zwei um Florian Wirtz, Said El Mala und Nick Woltemade absolviert dann die Länderspiele gegen Serbien in München am 1. Oktober und drei Tage später gegen Griechenland in Thessaloniki

TV-Kameramann beim Fußballspiel

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Quelle: Reuters

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Über dieses Thema berichtete ZDFheute live in dem Beitrag "Live: Wer schafft es in den DFB-Kader?" am 17.09.2026 ab 9:45 Uhr.
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