Mit Klopp-Debüt beim DFB: Das Wichtigste zur Nations League

Die neue Saison der Nations League beginnt am 24. September. Grund genug, vor dem Start auf die wichtigsten Informationen zu blicken.

Jürgen Klopp steht vor seinen ersten Spielen als Bundestrainer Quelle: ddp

Seit der Saison 2018/19 wird die Nations League ausgetragen. Am 24. September beginnt die fünfte Auflage des Wettbewerbs mit einer Besonderheit aus deutscher Sicht. Beim Spiel der DFB-Elf gegen die Niederlande in Amsterdam gibt Jürgen Klopp sein Debüt als Bundestrainer.

Wann wird der DFB-Kader für die ersten Spiele der Nations League nominiert?

Am 17. September, also am kommenden Donnerstag, wird Klopp erstmals einen DFB-Kader nominieren. Dann steht fest, welche Spieler zum Auftakt der Nations League dabei sind. Die Kaderbekanntgabe wird in einem ZDFheute live gezeigt.

VfB-Stürmer Pejcinovic wohl Thema : Klopp mit Nachricht an Musiala - und das gesamte DFB-Team Jürgen Klopp hat Jamal Musiala seine Unterstützung zugesichert. Vor dem Bundesliga-Auftakt gab der Bundestrainer noch mehr Einblicke. mit Video 1:30

Gegen wen spielt Deutschland in der Nations League?

Die Auslosung der Gruppen, die im Februar 2026 in Brüssel stattfand, hat ergeben, dass die deutsche Nationalmannschaft in Gruppe zwei der Liga A gegen die Niederlande, Griechenland und Serbien spielt.

Wie funktioniert der Modus der Nations League?

Abgesehen davon, dass in der langen Länderspielpause von Ende September bis Anfang Oktober gleich vier Spieltage der Nations League stattfinden, ändert sich nichts am Modus. 54 der 55 UEFA-Mitgliedsverbände nehmen teil, die Nationen sind auf vier Ligen, A, B, C und D aufgeteilt. Russland ist ausgeschlossen.

In den Ligen A, B und C spielen jeweils 16 Mannschaften in vier Vierergruppen. In Liga D spielen zwei Gruppen à drei Teams. Nachdem in jeder Gruppe jede Nation ein Heim- und ein Auswärtsspiel gegen alle Kontrahenten absolviert hat, erreichen die ersten beiden Teams jeder Gruppe aus Liga A das Viertelfinale.

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Im Viertelfinale gibt es Hin- und Rückspiel, die Halbfinals und das Finale werden in einer Partie entschieden.

Wann wird die Nations League 2026/27 gespielt?

Es gibt insgesamt sechs Gruppenspieltage, der erste davon findet vom 24. bis zum 26. September 2026 statt. Alle Termine im Überblick:

1. Spieltag: 24. bis 26. September 2026

2. Spieltag: 27. bis 29. September 2026

3. Spieltag: 30. September bis 3. Oktober 2026

4. Spieltag: 4. bis 6. Oktober 2026

5. Spieltag: 12. bis 14. November 2026

6. Spieltag: 15. bis 17. November 2026

Liga-A-Viertelfinale: 25. bis 30. März 2027

Liga-A/B- und -B/C-Playoffs: 25. bis 30. März 2027

Final Four: 9. bis 13. Juni 2027

Liga-C/D-Playoffs: 23. bis 28. März 2028

Wer sind die Favoriten für die Nations League?

Weltmeister Spanien stand bei drei der bislang vier Austragungen der Nations League im Finale und gewann den Wettbewerb im Jahr 2023. Die Mannschaft von Luis de la Fuente ist der Topfavorit auf den Titel.

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Portugal spielte zwar keine gute WM, geht aber als Titelverteidiger in die neue Saison der Nations League. Im Endspiel 2025 bezwangen die Portugiesen ihre spanischen Nachbarn im Elfmeterschießen. Die erste Auflage des Wettbewerbs im Jahr 2019 gewann Portugal ebenfalls.

Auch das Starensemble aus Frankreich mit dem neuen Nationaltrainer Zinedine Zidane zählt zu den Anwärtern auf den Titel. Les Bleus haben die Nations League im Jahr 2021 bereits einmal gewonnen.

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