Nominierung am Donnerstag:Klopps erster DFB-Kader: Einige Namen scheinen fix
Bundestrainer Jürgen Klopp nominiert am 17. September seinen ersten Kader. Erste Kandidaten und eine prominente Streichung werden in den Medien spekuliert. Ein Überblick.
Präsentieren wird Bundestrainer Klopp seinen ersten Kader am Donnerstag in der DFB-Zentrale in Frankfurt. Die Kaderbekanntgabe zeigt ZDFheute live ab 10 Uhr im Stream.
Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird der neue Bundestrainer deutlich mehr als die von der UEFA für Spiele der Nations League vorgesehenen 23 Akteure in sein erstes Aufgebot berufen. Denkbar ist, dass Klopp sogar bis zu 30 Spieler nominieren könnte:
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