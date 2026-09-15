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Nominierung am Donnerstag: Klopps erster DFB-Kader: Einige Namen scheinen fix

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Nominierung am Donnerstag:Klopps erster DFB-Kader: Einige Namen scheinen fix

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Bundestrainer Jürgen Klopp nominiert am 17. September seinen ersten Kader. Erste Kandidaten und eine prominente Streichung werden in den Medien spekuliert. Ein Überblick.

Torwart Marc-Andre ter Stegen
Oliver Baumann
Said El Mala
Younes Ebnoutalib

Torwart Marc-Andre ter Stegen

Torhüter Marc-André ter Stegen steht laut "Kicker" und "Bild" vor der Rückkehr als Nummer 1. Dahinter dürfen sich Jonas Urbig, Alexander Nübel und Finn Dahmen Hoffnungen machen.

Quelle: OlafKraak/Witters

Präsentieren wird Bundestrainer Klopp seinen ersten Kader am Donnerstag in der DFB-Zentrale in Frankfurt. Die Kaderbekanntgabe zeigt ZDFheute live ab 10 Uhr im Stream.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird der neue Bundestrainer deutlich mehr als die von der UEFA für Spiele der Nations League vorgesehenen 23 Akteure in sein erstes Aufgebot berufen. Denkbar ist, dass Klopp sogar bis zu 30 Spieler nominieren könnte:

TV-Kameramann beim Fußballspiel

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Quelle: Reuters

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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete das ZDF am 22.08.2026 im "aktuellen sportstudio" ab 22:30 Uhr. Zudem berichtet das ZDF am 17.09.2026 ab 10 Uhr in einem ZDFheute live über die Kaderbekanntgabe.
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